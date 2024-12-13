中央經濟工作會議宣示多 法人：缺乏具體清晰細節

中共中央經濟工作會議昨天落幕，宣示明年將實施寬鬆擴張的財經政策，但陸股、港股今天卻同步大跌引發議論。有市場人士直指會議內容「無料」，還有法人認為，這項會議缺乏具體政策細節，且缺乏清晰可行的相關戰略。

中央經濟工作會議11至12日在北京舉行，會中作出包括2025年要提高財政赤字率、增發超長期特別國債、適時降準降息以保持流動性充裕，以及實施「適度寬鬆的貨幣政策」等宣示，但仍未公布較具體的政策措施。

儘管大陸官媒及各種網路評論，均以正面解讀中央經濟會議宣示的政策方向，認為大陸政府2025年將實施寬鬆擴張的財經政策，但陸股滬深創三大指數今天收盤重挫2.01%至2.48%；港股也大跌2.09%，導致恆生指數跌破2萬點整數大關，衝擊市場信心。

綜合信報、匯港通訊、香港經濟日報等港媒報導，有香港市場人士直指，在恆生指數跌破2萬點大關後，市場焦點便放在中央經濟工作會議「無料」上。而其他市場人士及法人認為，昨晚公布的會議資訊雖然作出政策性宣示，但仍缺乏具體作為，而這些政策性宣示在日前的中共中央政治局會議上，已預作宣布或有脈絡可循。

根據報導，高盛在報告中指出，與政治局會議相較，中央經濟工作會議提供的增量政策訊息有限。雖然大陸決策者藉此會議更重視消費及計劃提高生育率等內容，帶來一些驚喜，但缺乏穩房市及通膨正常化的清晰可行戰略，仍令人失望。

高盛認為，下一個關鍵階段的大陸宏觀政策觀察窗口，是2025年1至2月密集召開的地方「兩會」，以及3月召開的全國「兩會」。

野村首席大陸經濟學家陸挺表示，中央經濟工作會議後發布的訊息大致符合預期，但部分人士可能會對缺乏具體數字感到失望。原因自9月底以來特別是過去幾天，市場對這項會議將發布訊息的期望已經提高。野村相信，市場不會對會後發布的訊息過於興奮。