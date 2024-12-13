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大陸央行表態將適時降準降息 2025年加強匯率預期管理

中央社／ 台北13日電
中國人民銀行。 中通社
中國人民銀行。 中通社

中共中央經濟工作會議昨天結束，中國人民銀行（大陸央行）今天表態，會實施好適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息；明年將深化匯率市場改革，加強匯率預期管理，有力應對外部衝擊。

大陸當局本週接連召開中央政治局會議與中央經濟工作會議，分析部署2025年經濟工作。在內部經濟復甦不振，還將應對美國總統當選人川普（DonaldTrump）的上任，國際機構、法人與投資者皆關注兩場會議釋放的經濟政策訊息。

中共中央經濟工作會議昨天提出，明年大陸的貨幣政策取向表述由「穩健」調整為「適度寬鬆」，適時降準降息。

據大陸官媒央視新聞報導，中國人民銀行貨幣政策司長鄒瀾今天表示，中央定調貨幣政策取向為「適度寬鬆」，具有極強的訊號意義，強化政策的延續性和有效性，有利於增加投資者信心，提升消費意願，進一步激發經濟主體的積極性和能動性，推動實體經濟良性循環。

他說，實施適度寬鬆的貨幣政策也是逆週期調節的體現。大陸央行實施好適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息。

據報導，大陸央行表示，明年將推動社會綜合融資成本穩中有降，創造有利的利率環境，支持擴消費、促投資。此外，明年還將深化匯率市場化改革，「加強匯率預期管理」，有力應對外部衝擊，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

鄒瀾說，大陸央行將打好宏觀政策協調配合「組合拳」，為政府債券發行營造適宜的流動性環境，增加國債買賣操作，助力更加積極的財政政策更好體現實效，共同支持穩增長、調結構。

中國人民銀行 匯率 實體經濟 貨幣 降息

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