大陸央行表態將適時降準降息 2025年加強匯率預期管理
中共中央經濟工作會議昨天結束，中國人民銀行（大陸央行）今天表態，會實施好適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息；明年將深化匯率市場改革，加強匯率預期管理，有力應對外部衝擊。
大陸當局本週接連召開中央政治局會議與中央經濟工作會議，分析部署2025年經濟工作。在內部經濟復甦不振，還將應對美國總統當選人川普（DonaldTrump）的上任，國際機構、法人與投資者皆關注兩場會議釋放的經濟政策訊息。
中共中央經濟工作會議昨天提出，明年大陸的貨幣政策取向表述由「穩健」調整為「適度寬鬆」，適時降準降息。
據大陸官媒央視新聞報導，中國人民銀行貨幣政策司長鄒瀾今天表示，中央定調貨幣政策取向為「適度寬鬆」，具有極強的訊號意義，強化政策的延續性和有效性，有利於增加投資者信心，提升消費意願，進一步激發經濟主體的積極性和能動性，推動實體經濟良性循環。
他說，實施適度寬鬆的貨幣政策也是逆週期調節的體現。大陸央行實施好適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息。
據報導，大陸央行表示，明年將推動社會綜合融資成本穩中有降，創造有利的利率環境，支持擴消費、促投資。此外，明年還將深化匯率市場化改革，「加強匯率預期管理」，有力應對外部衝擊，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。
鄒瀾說，大陸央行將打好宏觀政策協調配合「組合拳」，為政府債券發行營造適宜的流動性環境，增加國債買賣操作，助力更加積極的財政政策更好體現實效，共同支持穩增長、調結構。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言