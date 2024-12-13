中共中央經濟工作會議缺乏具體措施 陸股帶量開低走低大跌

備受期待的中共中央經濟工作會議昨天落幕，在僅有政策宣示沒有具體措施下，陸股今天在失望性賣壓出籠下帶量開低走低，終場三大指數大跌2%至2.5%，多達4410檔個股下跌。

中央經濟工作會議11至12日在北京舉行，會中作出2025年要提高財政赤字率、增發超長期特別國債、適時降準降息以保持流動性充裕，以及實施「適度寬鬆的貨幣政策」等宣示，未公布具體的政策措施。

綜合陸港媒報導，市場普遍解讀，中國2025年的財經政策將因此從保守走向寬鬆擴張，但部分外資認為，會議作出的各項宣示重點主要仍偏向「增加政府的開支」，卻缺乏如何「增加民眾的開支」以促進消費，因此仍顯不足。

在缺乏具體措施下，儘管中國官媒均以正面角度解讀會議宣示，但陸股早上卻開出低盤，滬深創三大指數跌幅均高於0.5%，市場情緒頓時陷入低迷，殺低賣壓湧現，導致盤勢一路走低。至上午收盤，上證指數跌幅1.49%，深證成指跌幅則達1.74%，創業板指跌幅更達1.78%。

下午開盤，陸股未見太大起色，即使有買盤也被賣壓消化，市場氣氛仍舊偏空。下午2時過後，失望性賣壓出籠，盤面出現急殺，跌幅擴大。市場對中央經濟工作會議的行情期待落空，不少投資人大感失望，在網路上抱怨不已。

終場上證指數收3391.88點，下跌69.62點，跌幅2.01%，跌破3400點關卡；深證成指收10713.07點，下跌244.06點，跌幅2.23%；創業板指收2235.26點，下跌56.89點，跌幅達2.48%。

滬深二市總成交額人民幣2兆692億元（下同，約新台幣12.1兆元），較昨天放大2023億元。大盤資金淨流出逾1214億元。

今天滬深二市個股跌多漲少，僅有920檔上漲，多達4410檔下跌，其中17檔跌停。

類股方面，遊戲、影視院線、旅遊及酒店、傳媒等類股及冰雪產業、短劇、IP經濟等概念股漲幅較大；保險、白酒、房地產、煤炭開採加工、乳業等類股及天津自貿區、量子科技等概念股跌幅較大，其中房地產股已連跌多日。

法人認為，中央經濟工作會議昨天發布的結論，已在日前中共中央政治局會議結論中有所反映，像是「適度寬鬆的貨幣政策」等宣示；而提高財政赤字率也在預料之中，利多已經提前反映，使今天盤面在缺乏新消息刺激下顯得疲軟。因此，陸股短線仍須等待進一步的具體利多消息，否則仍將處於盤整走勢。