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人行將放貶人民幣匯價？ 資深交易員曝關鍵數字

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
迎接川普2.0提高關稅的貿易戰，中國的對案是放貶人民幣？照片／路透
迎接川普2.0提高關稅的貿易戰，中國的對案是放貶人民幣？照片／路透

外媒報導，北京準備放手人民幣貶值，以因應美國川普上任後對中國瘋狂加關稅的舉動，市場已經一面倒看貶人民幣，中國外匯交易中心13日的人民幣兌每元中間價為7.1876，離岸人民幣兌美元為7.2797。匯銀人士透露，對照川普1.0歷史，7.35應該是關鍵數字。

市場一律看貶人民幣，主要原因就是川普揚言上任後首要工作就是對中國加關稅，市場認為中國會讓人民幣趨弱，以維持中國產品外銷至美國的競爭力。但若極端一點來看，美中互相放棄貿易上的密切往來，則人民幣強弱無須跟美元掛勾，人民幣的升貶對美國而言也就不再重要。

川普揚言提高中國關稅，根本原因是美國與中國存在龐大的貿易逆差，匯銀人士分析，中國對美貿易順差很大，代表中國賺了美國很多美元，理論上人民幣應該升值，但問題是沒有人民幣並沒有升值、沒有升值到符合美國預期的程度，因此，提高關稅成了美國縮小美中貿易逆差的方案之一。

觀察人民幣長期走勢，自2022年年中以來趨向貶值，2023年9月貶破7.3兌一美元，2024年9月升至7.0後，再一路走貶至7.2。匯銀認為，這波人民幣的貶值已經反應了川普2.0將對中國提高關稅的風險在內。

資深交易員指出，川普第一任時曾表達希望其他國家不要以弱勢貨幣方式來提高貿易競爭力，人民幣在川普第一任期的第一年曾經升值，但之後川普開始加關稅，中國也以貶值人民幣方式加以反擊，不過，兩大經濟體的貿易戰是七傷拳，不只兩國各自受傷，也會連累其他經濟體。

離岸人民幣兌美元來到7.28附近，資深交易員認為某種程度上已經隱含了大家對於人民幣的預期，應該已經反應了市場最糟糕的看法。近兩年人民幣匯價最低為7.35，他認為只要沒有貶破7.35，就代表中國官方有守住此價位的決心。

關鍵應觀察美國動手加關稅的時間，若美中雙方能談好縮小貿易逆差的方案，大加關稅的情形沒有發生，中國也沒有再度弱化人民幣的必要，但若人民幣貶破7.35兌一美元，代表人行放手，市場將湧現瘋狂的美元買盤。

人民幣 美國

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