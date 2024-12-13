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大陸藝術品秋拍季落幕 兩大拍行成交總額創多年來新低

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
北京永樂拍賣近日舉行秋拍，瓷器封面拍品清乾隆御制綠地軋道洋彩通景 「十八羅漢」圖雙耳撇口瓶，落槌價含傭金為人民幣644萬，這一重器2021年曾在北京某拍行春拍亮相，原本估價為人民幣800到1,200萬元，但最後撤拍。（記者廖士鋒／製表）
北京永樂拍賣近日舉行秋拍，瓷器封面拍品清乾隆御制綠地軋道洋彩通景 「十八羅漢」圖雙耳撇口瓶，落槌價含傭金為人民幣644萬，這一重器2021年曾在北京某拍行春拍亮相，原本估價為人民幣800到1,200萬元，但最後撤拍。（記者廖士鋒／製表）

大陸每年藝術品大拍最重要之一的秋拍季，幾乎已進入尾聲，主要城市如北京、上海等各家大型拍賣行皆已完成落槌，值得一提的是，總部在北京的兩大拍行中國嘉德、北京保利，今年秋拍成交金額，雙雙創下多年來的新低，部分重要拍品則是以十年前的成交價打六折出售。

北京保利秋拍於12月5日至10日舉槌，總成交金額為人民幣4.74億元，僅為去年秋拍總成交額的一半都不到，成交總額則是2008年以來最低的一次。

中國嘉德今年秋拍也在12月3日結束，總成交額為人民幣13.07億元，為去年秋拍成交額的七成左右，也是2009年以來金額最少的一次，今年的平均成交率為75%。

具體而言，例如油畫版畫重要拍品，大陸知名畫家、前中央美院院長靳尚誼於1980年代初期繪製的名畫「塔吉克新娘」，在2013年中國嘉德秋拍以人民幣8,510萬元（以當時匯率約合台幣4.1億元）成交，今年的秋拍再次亮相，成交價格為5,520萬元（約合台幣2.46億元），單純以台幣來看，相當於打六折出售。

本報記者11月以來在多家北京拍賣公司的預展現場觀察，發現觀看展品的人潮仍然非常熱鬧，但真正舉槌日的到場民眾則相對較少。

這次兩大拍行成交金額雙雙創下多年來新低，也在大陸網路引起熱烈。在小紅書上，曾任中國嘉德拍賣陶瓷部總經理的劉越指出，拍賣市場進入冰雪兩重天情況，有些重要專場甚至出現成交率不足五成的情況，但同時有些小拍場、還有個別拍品卻出現拍賣爭搶火熱、拍出高價情況。

他解釋，這是因為相比傳統書畫跟當代藝術價格斷牙是下跌，瓷器板塊還是維持在一個行家覺得相對比較理性合理的空間，但能拍出好價格的拍品必須是「估價很低的生貨」，尤其是從未在市場出現的「孤品」，例如有一把雍正的紅柚胡，估價幾十萬，最後拍到800多萬人民幣。

有藝術品圈內網友表示，包含國際兩大拍賣行蘇富比、佳士得在香港的秋拍，除了帕默專場（Palmer Family Collection）結果很不錯之外，很多傳統名品其實也是「甚為慘澹」；另外有網友認為，這次北京保利拍賣結果慘淡，是受到起拍價過高影響。

大陸今年秋拍季幾乎已經完成，重要拍行成交金額創下多年來新低，圖為中國嘉德公司今年秋拍預展。（記者廖士鋒／攝影）
大陸今年秋拍季幾乎已經完成，重要拍行成交金額創下多年來新低，圖為中國嘉德公司今年秋拍預展。（記者廖士鋒／攝影）
中國嘉德、北京保利歷年秋拍成交金額成。（記者廖士鋒／製表）
中國嘉德、北京保利歷年秋拍成交金額成。（記者廖士鋒／製表）

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