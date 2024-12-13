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一週兩次會議定調 分析：中國經濟政策明顯轉向擴張

中央社／ 台北13日電

中共中央經濟工作會議昨天重申2025年要實施「適度寬鬆」的貨幣政策與「更加積極」的財政政策，與本週一（9日）中共政治局會議的表述一致。分析稱，北京一週內兩次會議的定調反映經濟政策方向明顯轉變，政策擴張空間已經打開。

中共中央經濟工作會議12日落幕，會議表示要擴大國內需求、穩住房市股市以及實施更加積極的財政政策，包括提高財政赤字率、增發超長期特別國債、實施適度寬鬆的貨幣政策；此前，中共中央政治局會議9日也提及明年要實施「適度寬鬆的貨幣政策」，是2011年以來首度將貨幣政策定調為「適度寬鬆」。

香港星島日報今天報導，專家分析說，中共中央一週之內兩次會議的定調，反映中國經濟政策方向已明顯轉變，政策擴張空間已經打開。

值得注意的是，中共中央經濟工作會議罕見提到「探索拓展中央銀行的宏觀審慎和金融穩定功能」，對此，中國首席經濟學家論壇理事長連平解讀，股票市場大起大落，今後可能將列入中國人民銀行（央行）調節功能中。

至於中共中央經濟工作會議判斷外部環境「不利影響加深」，中泰證券研究所首席分析師楊暢認為，「這意味明年經濟工作要做好相關政策儲備，應對可能加深的不利影響，一旦出現外部衝擊，需要採取相應的擴張性手段予以對衝，確保國內經濟大盤平穩運行」。

另對於財政政策方向，會議有三方面表述，包括「提高財政赤字率」、「增加發行超長期國債」、「增加地方政府專項債券發行使用」。對此，粵開證券首席經濟學家羅志恆建議明年赤字率提高到3.5%以上甚至4.0%，釋放穩增長的強烈訊號。

此外，會議提到明年具體工作時將「提振消費」放在首位，並提到「大規模設備更新」和「消費品以舊換新」政策要「加力擴圍」，分析認為，消費券等刺激內需措施可望在更多城市推行，「以舊換新」也有望從大件耐用品延伸至小件產品。

中共

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