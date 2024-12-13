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中央經濟工作會議題材失靈 陸股上午盤不漲反跌

中央社／ 北京13日電

中共中央經濟工作會議昨天落幕，宣示明年將實施寬鬆擴張的財經政策，但未對陸股帶來激勵。滬深創三大指數今早開盤就下挫逾0.5%，且帶量開低走低，上午收盤三大指數跌幅達1.49%至1.78%，有4127檔個股下跌。

中央經濟工作會議11至12日在北京舉行，會中作出包括2025年要提高財政赤字率、增發超長期特別國債、適時降準降息以保持流動性充裕，以及實施「適度寬鬆的貨幣政策」等宣示。外界普遍解讀，中國2025年的財經政策將從保守走向寬鬆擴張，但會議仍未公布較具體的政策措施。

儘管昨晚到今早，中國各大官媒陸續以正面角度解讀中央經濟工作會議作出的多項宣示，但陸股今早卻直接開出低盤，其中上證指數下跌0.54%，深證成指下跌0.74%，創業板指更下跌0.87%，表現不如預期，市場情緒頓時陷入低迷，殺低賣壓湧現，盤勢一路走低，到中午收盤仍未見明顯起色。

至上午收盤，上證指數跌幅為1.49%，深證成指跌幅達1.74%，創業板指跌幅更達1.78%，滬深二市成交額為人民幣1兆2206億元，較昨天放大547億元，大盤資金淨流出超738億元。至於個股，整體漲少跌多，滬深二市總計1188檔上漲，其中79檔漲停；4127檔下跌，其中4檔跌停。

類股方面，遊戲、傳媒、影視院線、通訊服務等類股及短劇、冰雪產業、IP經濟等概念股漲幅較大。另一方面，保險、白酒、貴金屬、房地產、煤炭開採加工類股及乳業、背接觸（BC）電池等概念股跌幅較大。其中，房地產類股多檔個股跌幅超過6%。

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