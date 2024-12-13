陸財政部擬發記帳式附息國債 規模逾4200億元

透過發行國債籌集資金，是中國大陸近年維穩經濟的重要手段之一。據大陸財政部，擬發行2024年記帳式附息國債，招標面額為人民幣950億元(約等於台幣4246億元），自13日起招標，15日開始計息。

據大陸財政部網站，財政部辦公室發布關於2024年記帳式附息（二十四期）國債（2年期）發行工作有關事宜的通知。

根據通知，記帳式國債承銷團成員包括，中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所。

通知表示，本期國債為2年期固定利率附息債，發行數量方面，本次發行國債競爭性招標面額總額人民幣950億元，進行甲類成員追加投標，自2024年12月15日開始計息，每年支付利息，2026年12月15日償還本金並支付最後一次利息。

招標時間為2024年12月13日上午。同時，本期國債招標結束至2024年12月16日進行分銷，12月18日起上市交易。

前兩日，大陸召開「中央經濟工作會議」，會議指出，明年要提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債，要實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息，並要穩住房市股市，穩定預期，激發活力，推動經濟持續好轉。

近期，大陸人力資源社會保障部等五部門在《關於全面實施個人養老金制度的通知》的通知中，也將國債及指數基金等納入可投資範圍。