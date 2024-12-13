快訊

他玩刮刮樂中「12個大披薩」 眾人笑翻：光看就覺得肚子很撐

中職／曾豪駒簽複數年合約 全猿出走之際「猿分」延續逾20年

詭異！公務員之死 記者問「誰包庇」麥克風竟爆音 北分署飄燒金紙味

陸財政部擬發記帳式附息國債 規模逾4200億元

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸財政部發布關於2024年記帳式附息（二十四期）國債（2年期）發行工作有關事宜的通知。（圖／取自百度）
大陸財政部發布關於2024年記帳式附息（二十四期）國債（2年期）發行工作有關事宜的通知。（圖／取自百度）

透過發行國債籌集資金，是中國大陸近年維穩經濟的重要手段之一。據大陸財政部，擬發行2024年記帳式附息國債，招標面額為人民幣950億元(約等於台幣4246億元），自13日起招標，15日開始計息。

據大陸財政部網站，財政部辦公室發布關於2024年記帳式附息（二十四期）國債（2年期）發行工作有關事宜的通知。

根據通知，記帳式國債承銷團成員包括，中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所。

通知表示，本期國債為2年期固定利率附息債，發行數量方面，本次發行國債競爭性招標面額總額人民幣950億元，進行甲類成員追加投標，自2024年12月15日開始計息，每年支付利息，2026年12月15日償還本金並支付最後一次利息。

招標時間為2024年12月13日上午。同時，本期國債招標結束至2024年12月16日進行分銷，12月18日起上市交易。

前兩日，大陸召開「中央經濟工作會議」，會議指出，明年要提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債，要實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息，並要穩住房市股市，穩定預期，激發活力，推動經濟持續好轉。

近期，大陸人力資源社會保障部等五部門在《關於全面實施個人養老金制度的通知》的通知中，也將國債及指數基金等納入可投資範圍。

人民幣 利息

延伸閱讀

陸：明年提高財政赤字率 適時降準降息 穩定股市房市

大陸個人養老金制全面上路 國債、指數基金等納入投資範圍

超徵紅包 地方可拿384億

小商戶明年減稅 12萬家受惠

相關新聞

陸財政部擬發記帳式附息國債 規模逾4200億元

透過發行國債籌集資金，是中國大陸近年維穩經濟的重要手段之一。據大陸財政部，擬發行2024年記帳式附息國債，招標面額為人民...

中國若允許人民幣明年貶值 納瓦羅：川普將進一步提高關稅

據路透社，美國當選總統川普的高級貿易顧問納瓦羅被問到中國可能允許人民幣明年貶值時回應表示，新政府可不會開心地看著中國操縱...

上海台協30年 致力兩岸經貿融合

上海市台灣同胞投資企業協會（上海市台協）11日慶祝成立30周年，包含大陸海協會會長張志軍、上海市委陳通以及兩岸企業家、在...

陸家電舊換新 銷售破人民幣2000億元

大陸商務部推動家電「以舊換新」促消費，據全國家電以舊換新數據平台顯示，截至12月6日24時，2963.8萬名消費者購買8...

深圳二手房簽約量增長 今年第49周錄得2390套 3年來新高

大陸深圳市房地產中介協會通報，今年第49周（12月2日至8日）全市二手房（含自助）錄得2390套，環比增長12.6%。二...

應對關稅戰 陸將推人民幣貶值

中國大陸準備在明年放棄穩定匯率政策，通過推動人民幣貶值，應對美國總統川普重返白宮後可能大幅提高大陸產品關稅。知情人士稱，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。