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中共經濟工作會議提適度寬鬆 市場估降息幅度將擴大

中央社／ 台北13日電

中共中央經濟工作會議昨天落幕，一改過往強調穩健的調性，會中提及將實施適度寬鬆的貨幣政策。市場預期中國明年會繼續實施有感的降息、降準，且幅度會較今年更大。

中共中央經濟工作會議11至12日在北京舉行，會中提到要擴大中國國內需求、穩住房市股市、防範化解重點領域風險和外部衝擊；實施更加積極的財政政策，包括提高財政赤字率、增發超長期特別國債，及實施適度寬鬆的貨幣政策。

據第一財經、澎湃新聞等陸媒今天報導，在「適度寬鬆」的貨幣政策明確方向下，2025年中國將會繼續實施有有感的降息、降準，而且幅度可能將會較今年大。

光大證券固定收益首席分析師張旭認為，在眾多貨幣政策工具中，降準所提供的流動性期限最長、成本最低，政策效果頗為明顯，因此「一定要用在刀刃口上」，換句話說，降準時間點的選擇很重要。

他表示，在有效信貸需求不足、市場預期偏弱的階段，降準的信號作用有助於激發出更多的信貸需求、提振市場的信心。此外，在政府債券加快發行的階段，銀行體系流動性的充裕容易受到擾動，實施降準可以支持更加積極的財政政策見效。

東方金誠首席宏觀分析師王青判斷，2025年政策性降息幅度有可能達到0.5個百分點，明顯高於今年0.3個百分點的幅度，而且各類結構性貨幣政策工具利率也會適時下調，進而引導企業和一般民眾融資成本下降，「有可能繼續對一般民眾的房貸實施較大規模的定向降息，這是促進房地產市場止跌回穩的關鍵一招」。

中信證券則評估，明年降息幅度將加大，首次降息可能在年初。

信貸 貨幣

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