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2025香港經濟前景 業界不樂觀

中央社／ 香港13日電

香港總商會公布的一項調查顯示，該會44.3%的受訪成員企業看淡來年香港經濟，看好的只有18.3%，另有25.1%維持不變。

總商會上月進行了這項年度商業前景問卷調查，收回219份有效回覆，在經濟前瞻問題上，得出以上結果。

此外，有31.1%的受訪公司預期來年業務有所增長，45.2%預料業務維持不變；在招聘意向方面，只有26%受訪企業計畫增聘人手，49.8%會維持人手不變，另有17.4%計畫裁員。

根據調查，相對於香港，受訪成員企業更看好大灣區（不包括香港）的投資；在區內有業務的受訪公司中，34%表示將在未來1年增加投資，只有5.4%受訪企業表示會減少在大灣區的投資。

受訪企業對中國大陸其他地區的投資意向同樣強勁，其中27.5%打算增加投資，48.9%的資本投資將維持不變。

調查也顯示，商會成員看好海外地區前景，分別有38.6%和25.9%的受訪企業計畫增加對東協和中東市場的投資。

總商會主席陳瑞娟說，商會成員對中國大陸、東協和中東的業務和投資增長保持樂觀，面對全球經濟動盪，這些地區的強勁增長有助香港企業抵銷經濟和地緣政治逆風的影響。

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