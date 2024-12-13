中國若允許人民幣明年貶值 納瓦羅：川普將進一步提高關稅

據路透社，美國當選總統川普的高級貿易顧問納瓦羅被問到中國可能允許人民幣明年貶值時回應表示，新政府可不會開心地看著中國操縱人民幣匯率的任何企圖。他說，中國如貶值人民幣，川普可能進一步提高關稅。

川普即將上任的貿易和製造業高級顧問納瓦羅表示，白宮不會干預財政部每半年一次的審查，該審查旨在調查外國貿易夥伴是否操縱本國貨幣。不過他補充說：「我不認為川普財政部會非常歡迎中國的貨幣操縱行為。中國作為貨幣操縱國的歷史眾所周知。」

川普上一任期曾於2019年將中國列為匯率操縱國，這是美國政府自1994年以來首次做出這項決定。

報導稱，此舉更具象徵意義，而非實質意義，但這表明川普願意與世界第二大經濟體進行前所未有的貿易戰，正如他在競選過程中經常威脅要採取的那樣。2019 年的這項舉動是在中國政府允許人民幣兌美元貶值之後發生的。

週四，路透社報導稱，中國最高領導人和政策制定者正在考慮允許人民幣在2025年貶值，因為他們準備迎接川普重返白宮後美國提高貿易關稅的情況。路透報導稱，這項預期舉措反映出中國意識到需要更大的經濟刺激措施來應對川普懲罰性貿易措施的威脅。

川普之前表示，他計劃對美國進口商品徵收10%的普遍進口關稅，並對中國進口商品徵收60%的關稅。

在川普第一任期內擔任經濟顧問的納瓦羅表示，如果中國貶值人民幣，川普可能會選擇進一步提高關稅，而不是等待兩年一度的財政部報告。納瓦羅說，「會有適當的補救措施」，如果（川普）不想等待任何報告，他可以提高關稅。