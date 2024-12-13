陸明年經濟工作 首重穩房市股市

大陸「中央經濟工作會議」已於十一日、十二日召開，針對明年經濟工作，官方強調要穩住樓市股市，「用力推動房地產市場止跌回穩」，同時實施「適度寬鬆」的貨幣政策、「更加積極有為」的宏觀政策，推動經濟持續回升向好。

「中央經濟工作會議」十一日登場，今年仍只舉行兩日，據央視新聞聯播，中共總書記習近平與六位常委出席。會議指出，「在關鍵時刻重要節點，黨中央及時研判形勢，作出決策部署，確保我國經濟航船乘風破浪，行穩致遠」，並提到必須統籌好有效市場和有為政府的關係，形成「放得活又管得住」的經濟秩序。

會議強調，明年經濟工作，要實施「更加積極有為的宏觀政策」，擴大內部需求，「穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊」，穩定預期，激發活力，推動經濟持續回升向好。

會議指出，明年要保持經濟穩定增長，保持就業物價總體穩定，保持國際收支基本平衡，促進居民收入增長和經濟增長同步。要實施「更加積極」的財政政策，提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債；要實施「適度寬鬆」的貨幣政策，適時降准降息，保持流動性充裕，探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能。

會議確定明年要抓好的重點任務包含「大力提振消費」、「以科技創新引領新質生產力發展」、「有效防範化解重點領域風險」等，其中特別要求「持續用力推動房地產市場止跌回穩」，推動構建房地產發展新模式，穩妥處置地方中小金融機構風險；「綜合整治內卷式競爭」，規範地方政府和企業行為等。

會議召開後，陸媒第一財經解讀，大陸政府舉債力度將明顯加大。多位財稅專家預計，明年赤字率可能在百分之三點五到四之間，超長期特別國債有望在人民幣一點五至兩兆元，專項債額度有望在四點五兆元左右；大陸金融機構萬得先前對會議的前瞻已指出，包含任澤平團隊、中信證券等多家機構，都預期明年經濟增長目標會設在百分之五左右。