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應對關稅戰 陸將推人民幣貶值

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

中國大陸準備在明年放棄穩定匯率政策，通過推動人民幣貶值，應對美國總統川普重返白宮後可能大幅提高大陸產品關稅。知情人士稱，推動人民幣貶值將成為明年中國匯率政策的基調。

路透引述知情人士稱，這一調整反映出中國意識到須採取更大規模的經濟刺激措施，才能應對川普懲罰性貿易措施。

川普此前表明，他一上任就會對大陸所有進口產品加徵百分之十關稅，因為大陸沒有積極處理芬太尼毒品進入美國問題。他在選戰時還說，可能對大陸商品加徵百分之六十關稅。

推動人民幣貶值可使中國出口產品更便宜，從而減輕關稅影響，並創造更寬鬆的貨幣環境。

大陸央行一直以來對人民幣匯率實施嚴格管控，匯率中間價的浮動區間不能超過百分之二。一名知情人士說，儘管中國央行不太可能表明放棄穩定匯率政策，但可能強調讓市場在決定人民幣匯率方面發揮更大作用。

知情人士表示，中國央行已經考慮允許人民幣兌美元匯率跌至一比七點五的水平，以抵禦關稅衝擊，這比當前約一比七點二五的水平貶值百分之三點五左右。

分析師預計，到明年年底人民幣兌美元匯率將跌至一比七點三七，但這取決於川普提高關稅的幅度和速度。自今年九月以來，人民幣兌美元匯率已下跌了近百分之四。

匯豐銀行首席亞洲經濟學家諾伊曼認為，調整匯率是種目光短淺的政策選擇。他指如果中國過於激進地操縱匯率，可能會激起其他貿易伙伴的反彈，這不符合中國的利益。

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