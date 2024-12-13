陸：明年提高財政赤字率 適時降準降息 穩定股市房市

中共中央經濟工作會議（以下簡稱中經會）11至12日在北京召開，會議指出，明年要提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債，要實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息，並要穩住樓市股市，穩定預期，激發活力，推動經濟持續向好。

中經會表示，今年經濟社會發展主要目標任務即將順利完成。明年要保持經濟穩定增長，保持就業物價總體穩定。會議未具體釋出2025年經濟增長目標與赤字率，但對明年工作目標與政策方向提供指引。

陸宣示明年經濟工作方針

截至11日，新華社連發八篇問答，針對經濟增速、提振內需、企業經營壓力、地方化債、貨幣政策、房地產、企業出海與世界經濟等八項主題，傳遞正向訊息。

中共中央政治局9日會議提及2025年經濟工作，會中提及「更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策」等字眼為近十年首見。外資機構與陸媒多認為，明年中方將會有更大刺激政策。

對於明年大陸經濟增長率，中經院第一研究所助研究員王國臣說，從大陸官方十四五規劃來看，到2035年經濟增長速度會從5%降到3％左右，平均維持在4％，代表今年必須維持5%，才能符合目標。

川普2.0與內需不振等內外交雜，大陸明年經濟增長充滿隱憂，國際相關組織與外資投行機構均將數值定在5%以下，比如亞銀、國際貨幣基金（IMF）、高盛定在4.5%，大摩、瑞銀與野村定在4%，小摩定在3.9%。

野村證券指出，大陸政府明年財政赤字率目標可能提升至4%，將創下近年新高。根據公開資訊，2021年到2024年大陸政府工作報告訂下的目標分別為3.2%、2.8%、3%、3%。

高盛集團和摩根士丹利等預計，大陸央行2025年將把主要政策利率下調40個基點，這將是2015年以來最大年度降幅。

對於大陸經濟面臨問題，台灣綜合研究院院長吳再益指出，目前最大問題就是通貨緊縮，台綜院報告指出大陸正經歷有史以來最長的通膨下行壓力，大陸官方勢必要推出刺激政策。他稱，目前大陸首要之務是要把物價拉上來。在中經會，甚至明年兩會，大陸官方會積極「做多」，必須提振民眾信心。