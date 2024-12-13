深圳二手房簽約量增長 今年第49周錄得2390套 3年來新高
大陸深圳市房地產中介協會通報，今年第49周（12月2日至8日）全市二手房（含自助）錄得2390套，環比增長12.6%。二手房錄得量創下3年多以來的單周新高。
據《深圳特區報》11日消息，廣東省深圳市9·29樓市新政以來，市場信心回歸，活躍度持續。隨著深圳發布的「關於取消普通住房標準有關事項的通知」於12月1日正式施行，深圳市房地產中介協會監測到南山、寶安等區域二手房錄得量有所增長。根據公開在售二手房源量數據統計，12月9日，全市共有68964套有效二手房源在售。
上周深圳樂有家門店二手住宅簽約量對比新政前9月份周平均簽約量上漲61%。樓市回暖也帶動了保障性住房的銷售。深鐵集團為深圳人才提供的品質精裝「好房」獲得了今年以來人才房少見的高熱度。
12月7日至8日，位於寶安的深鐵璟城項目可售人才房正式選房，此次提供房源738套，其中，277套（不包含無障礙戶型）3房戶型認購率達到100%。
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