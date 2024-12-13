陸家電舊換新 銷售破人民幣2000億元

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸商務部推動家電「以舊換新」促消費，據全國家電以舊換新數據平台顯示，截至12月6日24時，2963.8萬名消費者購買8大類家電產品4585萬台，帶動銷售人民幣2019.7億元，其中一級能效產品銷售額佔比超過90%。

新華社報導，近期，各地深入開展家電以舊換新工作，政策效應進一步顯現。全國家電以舊換新銷售額突破1000億元用時79天，從1000億元到2000億元僅用40天，更新消費潛力加速釋放。

各地一視同仁支持不同規模、不同所有制、不同註冊地企業參與政策。例如，重慶11次增補政策參與企業，銷售門店由1318家增至9053家；四川動態調整企業名單，目前銷售企業6482家，回收企業2121家。

各地簡化資金審核環節，優化補貼申領方式，減輕政策參與企業墊資壓力。例如，湖北按照「每天一審核、兩天一公示、一周一撥付」要求，確保企業墊資時間最長不超過7天；河南鄭州依託政務平台「鄭好辦」組建專班，通過數智化手段提高審核效率；山西圍繞加快資金兌付制定專門政策，實行滾動清算，主動為企業紓困解難。

各地改造提升廢舊家電回收網絡，便利消費者交售舊機，推動形成「去舊更容易、換新更便利」有效機制。例如，吉林組織61家回收企業，300餘台回收車輛，完成收舊購新近40萬台；北京設置10211個廢舊家電家具等大件垃圾投放點，基本做到居住小區（村）全覆蓋；湖北搭建公共服務平台，為消費者提供以舊換新一站式服務。

各地密切跟蹤家電以舊換新領域的風險隱患，加強全流程監管，做好風險防控，有力保障資金安全。目前，全國10餘個省份發佈加強監管相關通知。四川市、縣兩級開展聯合執法監督；河南新鄉成立10個督導組，開展大回訪活動；貴州省級平台建立交易預警處置機制。

商務部有關負責人表示，下一步，將指導地方搶抓歲末年尾消費旺季，充分釋放家電以舊換新政策效應，不斷激發家電市場活力，確保家電以舊換新工作平穩有序推進。

消費者 風險

延伸閱讀

影／四川3男手拉手過斑馬線遭撞飛全斃命 30歲司機酒駕被捕

四川涼山懸崖村成文旅熱點 「天梯」獲金氏紀錄認證

中國河南學校冬衣材質疑是垃圾 當局正調查

涉網攻恐致人員傷亡 美國制裁中國大陸網路安全公司

相關新聞

陸明年經濟工作 首重穩房市股市

大陸「中央經濟工作會議」已於十一日、十二日召開，針對明年經濟工作，官方強調要穩住樓市股市，「用力推動房地產市場止跌回穩」...

反制川普2.0 陸擬打組合拳

中共中央經濟工作會議提出明年要保持經濟穩定增長，防範化解重點領域風險和外部衝擊。面對川普2.0來勢洶洶，學者認為，由於有...

大陸個人養老金制全面上路 國債、指數基金等納入投資範圍

大陸人力資源社會保障部等五部門發布《關於全面實施個人養老金制度的通知》，自12月15日起，個人養老金制度從36個先行試點...

上海台協30年 致力兩岸經貿融合

上海市台灣同胞投資企業協會（上海市台協）11日慶祝成立30周年，包含大陸海協會會長張志軍、上海市委陳通以及兩岸企業家、在...

陸家電舊換新 銷售破人民幣2000億元

大陸商務部推動家電「以舊換新」促消費，據全國家電以舊換新數據平台顯示，截至12月6日24時，2963.8萬名消費者購買8...

深圳二手房簽約量增長 今年第49周錄得2390套 3年來新高

大陸深圳市房地產中介協會通報，今年第49周（12月2日至8日）全市二手房（含自助）錄得2390套，環比增長12.6%。二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。