台商二代打造體育青旅：用最純粹的方式促兩岸青年交流

坐落在上海七寶的麥可將文創園區，從紡織廠房搖身一變為旅店的「光時旅行」，在本月迎來開業ㄧ周年的同時，正式對外宣布旗下子品牌「光時青旅」將在2025年於江西和旅客見面。相較光時旅行主打文創，光時青旅將注入九大運動主題，把麥可將老廠房改造為大型運動俱樂部，盼能透過最純粹的體育交流，拉近兩岸青年的距離，以促進雙方交流。

一手催生光時品牌的麥可將文創園區總經理連泰瑞在周年活動上說，「在設計的時候不是把它當作酒店來設計，希望這是一個文創的平台、一個體驗的平台、一個感受的平台」，它不僅是個飯店，更是讓人們有機會能與文化和歷史對話的一個機會。他強調，「文創是感動人的事業」，盼能讓更多人感受到文創、文化、歷史所帶來的感動。最重要的是希望，每個旅客來到這可以暫時忘掉外面的事。

連泰瑞坦言，這一年走來實屬不易，因為光時旅行經營模式是個新嘗試，與很多旅店不同，「我們基本上就是要來打破SOP的」，「正常酒店（飯店）的SOP都不太適用我們」。光時旅行希望旅客能夠慢下來，能好好感受一段美好的音樂，去欣賞一個藝術品，喝一杯咖啡等。

記者注意到，相較去年空蕩蕩的中庭，如今已放置不少藝術品，其中可見由台灣藝術家施力仁所打造的巨大金剛犀牛裝置藝術。光時旅行活動策展副理張倚蜻表示，旅店內的一切藝術品、裝置藝術等，通通都是「所見即可買」，要讓滬台兩地的藝術家、創作者能在這裡有好的舞台與空間，助力落實助力兩岸文創發展。

另，針對明年將亮相的光時青旅，主要規劃者麥可將文創園區副總經理連凱文指出，會想將旅店打造成體育主題的概念，除了是來自身對運動的熱愛外，還有去年陪女兒去泰國普吉島游泳集訓時所受的啟發，入住的就是以體育為主題的度假村，園區內有三至四樣體育活動，「因為有這些設施，就不用跑到外面去」，這種一站式到位的概念，會讓許多旅客願意入住和消費。

連凱文續稱，會以青旅的概念來打造這個子品牌，是希望能成為年輕人交流的場所，盼透過光時青旅能讓兩岸青年人有更多的交流，而且透過青旅概念、體育比賽互相友好的交流，這是最純粹、最沒有任何政治化參雜在裡面的，「歷史以來，用比賽、運動來交流都很成功」。