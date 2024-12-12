英飛凌晶片將在地化生產

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

日媒報導指出，德國晶片大廠英飛凌（Infineon）執行長漢尼貝克（Jochen Hanebeck）近日在受訪時透露，英飛凌正計畫將產品生產本地化，以尋求與中國買家保持密切聯繫。

漢尼貝克表示，鑑於中國客戶對某些難以替換的關鍵部件提出本地化生產迫切要求，英飛凌決定調整生產布局，將部分產品製造環節轉移至中國的代工廠。得益於英飛凌在中國已建立的後端支援體系，此舉將有效緩解中國客戶在供應鏈安全方面的顧慮。

不過，漢尼貝克並未透露英飛凌在中國生產的具體目標，僅表示這實際上取決於產品類別和市場的發展，並補充「我們願意將高度創新的功率半導體本地化」，比如「在我們位於歐洲和東南亞的工廠。」

英飛凌成立於1999年，前身是西門子集團的半導體部門，是全球汽車MCU及功率半導體領域的領導者，其產品用於微調電動汽車、數據中心和其他設備的電力調節領域。其生產集中在德國、奧地利和馬來西亞。據英國研究公司Omdia數據，截至2023年，英飛凌功率半導體市占率為21%。

另，快科技指，英飛凌早在1996年便在無錫設立生產基地，但當時主要聚焦於後道封裝製造領域。目前，英飛凌在中國並未有自己的晶圓製造廠。

值得注意的是，除英飛凌外，包括意法半導體、恩智浦（NXP）在內的歐洲晶片公司近期也積極布局中國市場。意法於11月20日宣布將其40nm MCU交由華虹集團代工，而後恩智浦12月4日透露還在努力尋找一種方式來服務那些需要中國產能的客戶，並稱「將建立一條中國供應鏈」。

半導體

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