遭中國大陸反壟斷調查 輝達發表聲明否認斷供

美國AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）9日遭中國官方祭出反壟斷調查後，在中國負面傳聞不斷。NVIDIA中國官方微博今晚發表聲明強調，斷供中國為不實傳聞，中國是NVIDIA的重要市場，將持續為中國客戶提供最優質、高效的產品與服務。

中國國家市場監督管理總局9日晚間發布公告，因輝達公司涉嫌違反中國反壟斷法及「市場監管總局關於附加限制性條件批准英偉達（輝達）公司收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告」，市場監管總局依法對輝達公司展開立案調查。

華爾街日報引述業界人士說法報導，中國此舉旨在向美國傳達，不會沉默面對貿易與科技制裁，特別是回應總統當選人川普（Donald Trump）下月即將就任，可能對中國展開連串行動。

近日，中國社群盛傳輝達將斷供中國，今天有陸媒報導稱，輝達天貓旗艦店商品全部清空下架，宣稱在這個網路商店搜尋不到相關產品，還稱「頁面只展示高端電競、遊戲本」而不見其顯示卡等產品，需跳轉至其他品牌店鋪下單。

相關話題下午一度衝上微博熱搜冠軍引發熱議，還有自媒體質疑輝達此舉是否要「跑路」。

不過多名網友在相關討論區發文打臉這是假新聞，反問輝達「什麼時候開始賣顯卡了？」並指輝達天貓旗艦店原本就不賣顯示卡，該店舖僅展示產品並幫助消費者跳轉至商品購買頁面。輝達天貓店客服也表示店舖「僅用於展示」。

經此風波，輝達中國今晚隨即發表聲明否認斷供傳聞。