美對多晶矽加關稅至50%

美國貿易代表署（USTR）於當地時間11日宣布，拜登政府將對從大陸進口的太陽能晶圓、多晶矽和特定鎢製品加徵「301條款」關稅，並從明年元旦起生效。有知情人士認為，上述關稅政策宣布時間，距離美國總統當選人川普的上任時間還不到三周，這凸顯華府設法搶先保護美國太陽能產業抵禦廉價陸貨入侵。

美國貿易代表署發出聲明表示，根據「301條款」關稅政策，宣布大陸太陽能晶圓和多晶矽（太陽能板重要組成部分）的進口稅率，由現時的25%增至50%；用於製造電子和半導體的特定鎢製品稅率，由零關稅上調至25%。

美國貿易代表戴琪則表示，加徵關稅可進一步削弱大陸具傷害性的政策及行為；措施符合拜登政府為促進潔淨能源經濟而進行的國內投資，同時，加強關鍵供應鏈的韌性。

太陽能晶圓和多晶矽是製造太陽能板必需的材料，鎢用於武器、電腦晶片等的產品。美國決定再祭新關稅，凸顯對美國過度依賴中國大陸供應綠能及科技產業關鍵原物料感到焦慮。

今年5月，華府才宣布就電動車、半導體、電池和太陽能電池等關鍵產業，大幅度提高對大陸相關進口商品的關稅提高到100%，是原先稅率的四倍，同時大幅提高對大陸其他綠能科技零件課徵的關稅。而後，在本月2日宣布，對大陸進行第三波科技出口管制措施。