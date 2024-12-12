反制川普2.0 陸擬打組合拳

中共中央經濟工作會議提出明年要保持經濟穩定增長，防範化解重點領域風險和外部衝擊。面對川普2.0來勢洶洶，學者認為，由於有跟川普政府首任交手經驗，大陸已備妥多項對美反制工具，例如關稅報復、限制出口等；並鼓勵大陸廠商加快出海，且調降利率政策，透過寬鬆貨幣政策刺激民間消費。

川普明年1月就任美國總統後，預計對大陸科技領域進行更全面性的制裁，重點包括半導體、量子計算等技術。中華經濟研究院第一所所長劉孟俊指出，大陸除了可以提出關稅報復、限制出口、簽證、制裁美國實體或個人、甚至還有反外國制裁法等對美反制外，為突破美國科技封鎖， 會將科技發展提升至國家戰略層面。

劉孟俊認為，大陸集中資源並選定特定戰略與國家安全領域投入發展，也就是發揮「新型舉國體制」，未來「全球供應鏈」將重組為「區域供應鏈」。在硬體領域方面，大陸會繼續積極發展本土晶片與通訊設備，形成從設計到製造的完整供應鏈。軟體領域方面，則會建立以微信、支付寶為代表的封閉式互聯網生態，提供獨特的數位服務模式。在技術標準方面，則會繼續推動5G、人工智慧等自主標準，試圖提高國際技術影響力。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠表示，川普提名的內閣名單裡，貿易談判代表葛里爾，是前美國貿易代表賴海哲幕僚；美國的財政部長貝森特，是專做對沖的索羅斯基金操盤手，所以美方會在貿易政策上以及貨幣政策上對中方施壓，因此可以確定高關稅貿易戰會必然再出現。

張弘遠指出，大陸現在尋找替代美國的主要貿易市場。所以除了一帶一路，大陸國家主席習近平近來也多次強調「全球南方」，實際上也是在南半球尋找策略結盟的對象，然後嘗試著透過貿易開放市場分享，然後讓彼此能夠互蒙其利。

張弘遠認為，這個做法好處是，這些南方國家不是經濟發達國家，因此對於高新科技的產品有需求，但它自己的供給不足，這可以提供大陸這種所謂的高新科技，乃至於傳統工業強大製造業的一個出口。