陸企赴港上市 官方力挺

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
外電報導，大陸及香港兩地監管機構已要求部分全球大型投資銀行，加快協助陸資企業在港上市的速度。示意圖。 中新社
外電報導，大陸及香港兩地監管機構已要求部分全球大型投資銀行，加快協助陸資企業在港上市的速度。示意圖。 中新社

外電報導，大陸及香港兩地監管機構已要求部分全球大型投資銀行，加快協助陸資企業在港上市的速度。市場預計地緣政治緊張下，陸企避免赴美上市，香港市場可能因此受惠。港交所則稱，目前正處理約90家上市申請。

路透引述消息人士的話稱，大陸證監會表示正努力加快部分境外上市的審批速度，會議共有超過十家投行參與，包括摩根大通、摩根士丹利、高盛、瑞銀、中金及華泰證券等。

與此同時，香港證監會也有類似舉動，該會與大型國際性投行及中資投行舉行一對一會議，討論如何改善陸企的上市流程。

今年以來，大陸巨頭企業紛紛赴港上市，包括美的集團、華潤飲料與順豐控股等，除了龍頭企業外，也有消費類企業如茶百道、老舖黃金，同時也有科技企業如黑芝麻智能與地平線機器人。

據大陸證監會網站最新披露數據，截至12月5日，共有135家境內企業提交境外上市備案，其中有127家企業選擇香港聯交所，占比94%，期間選擇提交在美上市企業家數僅33家。

大陸國務院今年4月印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，明確表示拓寬企業境外上市渠道。上半年赴美IPO有所升溫，多數分析認為赴美上市將回暖。不過，從陸證監會申請案件看，下半年申請赴美上市企業明顯減少。

投行 證監會 香港

延伸閱讀

DRAM價格四個月崩跌逾35% 陸廠價格戰、需求不振夾殺

美最新晶片出口禁令 為何未納入陸半導體巨頭？傳是因這國抗議

成都「銳成芯微」非法在台經營 將台灣IC研發成果全輸送大陸

沒想像中糟？美投行：受半導體制裁陸企可從日荷進口

相關新聞

陸明年經濟工作 首重穩房市股市

大陸「中央經濟工作會議」已於十一日、十二日召開，針對明年經濟工作，官方強調要穩住樓市股市，「用力推動房地產市場止跌回穩」...

反制川普2.0 陸擬打組合拳

中共中央經濟工作會議提出明年要保持經濟穩定增長，防範化解重點領域風險和外部衝擊。面對川普2.0來勢洶洶，學者認為，由於有...

大陸個人養老金制全面上路 國債、指數基金等納入投資範圍

大陸人力資源社會保障部等五部門發布《關於全面實施個人養老金制度的通知》，自12月15日起，個人養老金制度從36個先行試點...

上海台協30年 致力兩岸經貿融合

上海市台灣同胞投資企業協會（上海市台協）11日慶祝成立30周年，包含大陸海協會會長張志軍、上海市委陳通以及兩岸企業家、在...

陸家電舊換新 銷售破人民幣2000億元

大陸商務部推動家電「以舊換新」促消費，據全國家電以舊換新數據平台顯示，截至12月6日24時，2963.8萬名消費者購買8...

深圳二手房簽約量增長 今年第49周錄得2390套 3年來新高

大陸深圳市房地產中介協會通報，今年第49周（12月2日至8日）全市二手房（含自助）錄得2390套，環比增長12.6%。二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。