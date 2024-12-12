陸企赴港上市 官方力挺

外電報導，大陸及香港兩地監管機構已要求部分全球大型投資銀行，加快協助陸資企業在港上市的速度。市場預計地緣政治緊張下，陸企避免赴美上市，香港市場可能因此受惠。港交所則稱，目前正處理約90家上市申請。

路透引述消息人士的話稱，大陸證監會表示正努力加快部分境外上市的審批速度，會議共有超過十家投行參與，包括摩根大通、摩根士丹利、高盛、瑞銀、中金及華泰證券等。

與此同時，香港證監會也有類似舉動，該會與大型國際性投行及中資投行舉行一對一會議，討論如何改善陸企的上市流程。

今年以來，大陸巨頭企業紛紛赴港上市，包括美的集團、華潤飲料與順豐控股等，除了龍頭企業外，也有消費類企業如茶百道、老舖黃金，同時也有科技企業如黑芝麻智能與地平線機器人。

據大陸證監會網站最新披露數據，截至12月5日，共有135家境內企業提交境外上市備案，其中有127家企業選擇香港聯交所，占比94%，期間選擇提交在美上市企業家數僅33家。

大陸國務院今年4月印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，明確表示拓寬企業境外上市渠道。上半年赴美IPO有所升溫，多數分析認為赴美上市將回暖。不過，從陸證監會申請案件看，下半年申請赴美上市企業明顯減少。