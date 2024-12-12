大陸個人養老金制全面上路 國債、指數基金等納入投資範圍

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸個人養老金全面實施，將為陸股注入長期資金。 （新華社）
大陸個人養老金全面實施，將為陸股注入長期資金。 （新華社）

大陸人力資源社會保障部等五部門發布《關於全面實施個人養老金制度的通知》，自12月15日起，個人養老金制度從36個先行試點城市（地區）推開至大陸全國。同時，還將國債及指數基金等納入可投資範圍。專家指出，個人養老金制度全面實施有望為大陸資本市場提供長期增量資金，對陸股是一大利多。

大陸的個人養老金是個人自願參加、市場化運營、國家政策支持的補充養老保險制度，個人自願在特定帳戶存一筆錢，每年不超過人民幣12,000元，購買符合規定的金融產品，到達退休年齡時又多一個養老金來源、作為基本養老保險的補充。

大陸個人養老金制度通知概要
大陸個人養老金制度通知概要

大陸的養老金體系目前由三個部分組成：第一支柱是基本養老保險，由政府主導；第二支柱包括企業年金和職業年金；第三支柱是個人養老金計畫。後兩者是非強制性的。

通知規定，在現有理財產品、儲蓄存款、商業養老保險和公募基金產品基礎上，將國債、特定養老儲蓄、指數基金納入個人養老金產品範圍。

根據相關要求，大陸證監會昨（12）日已將首批85檔權益類（股票型）指數基金納入個人養老金投資產品目錄，這些指數基金包括滬深300、上證50、科創50、中證500、中證A500等寬基（市值型）指數的聯接基金。

從各地試點情況看，北上廣深的個人養老金帳戶開立數均已突破400萬戶。從戶均繳存金額看，以北京為例，截至第3季末，戶均繳存資金為人民幣2,147.42元。

前券商首席經濟學家李大霄表示，美國股市成功實施了401k計畫，推動美股轟轟烈烈的大牛市，中國版401k計畫正式啟程，這將是中國股市真正意義上的長期資金，屬重大利多消息。

養老金

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