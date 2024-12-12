習近平部署2025年經濟工作 中經會：要著力提振內需

中共中央經濟工作會議11日至12日在北京舉行。中共總書記習近平出席會議並發表重要講話。會議指出，要著力提振內需特別是居民消費需求，堅定不移深化改革擴大開放。會議也提到，要實施「更加積極的財政政策」，提高財政赤字率；要實施「適度寬鬆的貨幣政策」，適時降準降息。

新華社報導，習近平在重要講話中總結2024年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2025年經濟工作。大陸國務院總理李強做總結講話，對做好明年經濟工作提出要求。中共中央政治局其餘5名常委亦出席會議。

會議指出，當前外部環境變化帶來的不利影響加深，大陸經濟運行「仍面臨不少困難和挑戰」，同時必須看到，經濟「長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變」。會議強調，要實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市。

會議要求，明年要實施「更加積極的財政政策」，提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債，增加地方政府專項債券發行使用。要實施「適度寬鬆的貨幣政策」，適時降準降息，保持流動性充裕。

擴內需方面，會議要求大力提振消費，實施提振消費專項行動，加力實施「兩新」政策，更大力度支持「兩重」項目，加強財政與金融的配合，以政府投資有效帶動社會投資，大力實施城市更新。

科技方面，會議提出以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系。開展人工智能＋行動，培育未來產業，加強國家戰略科技力量建設，健全多層次金融服務體系，更大力度吸引社會資本參與創業投資。綜合整治「內卷式」競爭，規範地方政府和企業行為。

經濟體制方面，會議提出，要高質量完成國有企業改革深化提升行動，推出「民營經濟促進法」。開展規範社企執法專項行動，制定全國統一大市場建設指引，統籌推進財稅體制改革，深化資本市場投融資綜合改革。有序擴大自主開放和單邊開放，穩步擴大制度性開放。

會議要求，要有效防範化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線。持續用力推動房地產市場止跌回穩，加力實施城中村和危舊房改造，推動構建房地產發展新模式。穩妥處置地方中小金融機構風險。

會議指出，要緊抓關鍵環節，完成好明年經濟工作重點任務，著力提振內需特別是居民消費需求，堅定不移深化改革擴大開放，推動新舊動能平穩接續轉換，加強政策支持和優化監管服務，持續用力推進風險處置。