陸中經會：整治內捲式競爭 規範地方政府與企業行為

中共中央經濟工作會議（中經會）在北京舉行。會議稱，要實施更加積極的財政政策提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債，增加地方政府專項債券發行使用，優化財政支出結構，兜牢基層三保底線。同時，明年要以科技創新引領新質生產力發展，建構現代化產業體系，進行人工智慧+行動培育未來產業，並加強國家戰略科技力量建設。綜合整治「內捲式」競爭，規範地方政府與企業行為。

據央視新聞報導，會議強調，今年是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，要進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，建立現代化產業體系，更好統籌發展與安全，實施更積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水平，維持社會和諧穩定，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

會議認為，明年保持經濟穩定增長，保持就業物價總體穩定，保持國際收支基本平衡，促進居民收入成增長和經濟成長同步。會議要求，明年要實施更積極的財政政策，提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債，增加地方政府專案債發行使用，優化財政支出結構，兜撈基層「三保」底線。要實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息，保持流動性充裕。

會議表示，要增加地方政府專項債券發行使用，優化財政支出結構。要打好政策組合拳，加強財政、就業、產業、區域貿易、環保監管等政策和改革開放舉措的協調配合。要大力提振消費，提高投資效益，全方位擴大大陸國內需求。實施提振消費專項行動，加力擴圍實施兩新政策，更大力度支持兩重項目。以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系，開展人工智慧+行動。

同時，會議確定，明年要抓好幾項重點任務，首先要大力提振消費提高投資效益，全方位擴大大陸國內需求，實施提振消費專案行動，加強擴大為實施兩新政策，更大力度支持兩重項目，加強財政與金融的配合，以政府投資有效帶動社會投資，大力實施都市更新，實施降低全社會物流成本專案行動。