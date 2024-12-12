北京開中央經濟工作會議：用力推動房地產市場止跌回穩

大陸「中央經濟工作會議」已經舉行，官方12日晚間發布的消息指出，明年要穩住樓市股市，「用力推動房地產市場止跌回穩」，同時要「綜合整治內捲化競爭」、「防範化解重點領域風險和外部衝擊」，並實施「適度寬鬆」的貨幣政策，推動經濟持續回升向好。

據央視新聞聯播，「中央經濟工作會議」11日至12日登場，中共總書記習近平與六位政治局常委出席，習近平在重要講話中「總結2024年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2025年經濟工作」。大陸總理李強則做總結談話，「對貫徹落實習近平總書記重要講話精神，做好明年經濟工作提出要求」。

會議指出，當前外部環境變化帶來的不利影響加深，大陸經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，同時經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，要「努力把各方面積極因素轉化為發展實績」。

會議認為，「黨中央集中統一領導是做好經濟工作的根本保證，在關鍵時刻重要節點，黨中央及時研判形勢，作出決策部署，確保我國經濟航船乘風破浪，行穩致遠」。必須統籌好有效市場和有為政府的關係，形成「放得活又管得住」的經濟秩序，必須統籌好總供給和總需求的關係，暢通國民經濟循環。

會議強調，做好明年經濟工作，要實施「更加積極有為的宏觀政策」，擴大內部需求，「穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊」，穩定預期，激發活力，推動經濟持續回升向好。

會議指出，明年要保持經濟穩定增長，保持就業物價總體穩定，保持國際收支基本平衡，促進居民收入增長和經濟增長同步。要實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債。要實施「適度寬鬆」的貨幣政策，適時降准降息，保持流動性充裕，探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能。要打好政策組合拳，加強財政、貨幣、就業、產業、區域貿易、環保監管等政策和改革開放舉措的協調配合。

會議確定明年要抓好的重點任務包含「大力提振消費，提高投資效益，全方位擴大國內需求」、「以科技創新引領新質生產力發展」、「發揮經濟體制改革牽引作用」、「是擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資」、「有效防範化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線」，此外還有城鄉發展、降碳擴綠、改善民生等，其中要求持續用力推動房地產市場止跌回穩加力，實施城中村和危舊房改造，推動構建房地產發展新模式，穩妥處置地方中小金融機構風險；「綜合整治內卷式競爭」，規範地方政府和企業行為。

會議指出要緊抓關鍵環節，完成好明年經濟工作重點任務，著力提振內需，特別是居民消費需求，同時要切實為基層鬆綁減負，「讓想幹事、會幹事的幹部能幹事、幹成事」，堅決反對熱衷於對上表現不對下負責，此外要「準確把握世情、國情、黨情、社情」，加強戰略謀劃，制定好「十五五」規劃建議。