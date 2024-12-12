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不敵進口模組衝擊！中美晶電池產線明年元月停工 員工預支一個月特休

澳洲龍蝦銷陸有解 陸商務部：主管機關已進行技術溝通

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
前幾年中澳交惡，導致大陸對澳洲龍蝦、紅酒等商品進口設限，如今禁令正逐步解除。圖為一名澳洲漁民抓著兩隻龍蝦。法新社
前幾年中澳交惡，導致大陸對澳洲龍蝦、紅酒等商品進口設限，如今禁令正逐步解除。圖為一名澳洲漁民抓著兩隻龍蝦。法新社

中澳雙邊貿易最後一項重大障礙取消在即。據大陸商務部，在12日下午的記者會上，大陸商務部發言人何亞東說，中澳雙方主管部門近期已在進行技術溝通，以解決澳龍蝦輸華檢驗檢疫問題。

就大陸何時解除澳洲龍蝦的進口禁令，大陸家庭能否在新年跨年夜吃到澳洲龍蝦，何亞東做出上述表示。

何亞東還說，希望雙方繼續堅持互相尊重，互利合作，妥善解決好各自經貿關切。

大陸曾是澳洲龍蝦主要市場，但2020年，時任澳洲總理莫里森禁止華為參與5G網路建設，並呼籲對新冠病毒進行獨立的國際溯源調查，使中澳關係惡化，大陸相繼對澳洲煤炭、大麥、葡萄酒、龍蝦、牛肉等商品實施禁令。

2022年，澳洲總理艾班尼斯上台後，開始修補與大陸關係，在今年10月於寮國召開的東協（ASEAN）領袖峰會期間，他與大陸國務院總理李強進行雙邊會談，雙方就澳洲龍蝦重新輸入大陸市場達成共識，時間點可能落在明年1月的農曆新年前。

大陸商務部 澳洲

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