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陸對輝達發動反壟斷調查 專家：製造與美國談判籌碼

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸本周先後禁止出口若干具有軍事用途的稀有材料，以及對AI晶片巨頭輝達發起反壟斷調查。（路透）
大陸本周先後禁止出口若干具有軍事用途的稀有材料，以及對AI晶片巨頭輝達發起反壟斷調查。（路透）

大陸本周先後出招，先是指輝達（Nvidia）涉嫌違反反壟斷法，並對其進行立案調查，而後大陸商務部宣布將立即停止向美國銷售鎵、鍺、銻和所謂的超硬材料，理由是它們屬於軍民兩用物項，石墨的出口也將受到更嚴格的審查。有專家認為，北京此舉是為了與美國談判製造籌碼。

彭博報導，總部位於香港的中國經濟研究公司Gavekal Dragonomics副研究總監貝多爾（Christopher Beddor）表示，中國政府實際上是在為與美國的談判製造籌碼，特別是對輝達的反壟斷調查。他也表示，這並不意味中國會立即動用這些籌碼，但他們正在為談判做準備。

彭博指出，儘管上述調查出人意料，但這不太可能對這家全球第二大市值公司造成重大影響。隨著華盛頓對中國的先進半導體銷售實施多輪限制，輝達已逐步將業務重點轉向其他市場。

劉旭說，中國希望透過一系列有力的反制措施，防止即將上任的特朗普政府採取更嚴厲的措施來壓制中國企業和貿易。他說，即便是像蘋果公司這樣的企業也可能面臨風險。

不過即使被立案調查，輝達今年在大陸仍有擴張。彭博報導，輝達今年在大陸增加約200人，以提高其研究能力，並專注於新的自動駕駛技術。知情人士表示，過去幾年，輝達在大陸擴張，現在在北京有近600人，最近在中關村科技中心還開設了一家新的辦事處。

北京 半導體 美國

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