陸外送員好賺？ 美團站長揭秘賺「這個數字」是正常的

相關統計顯示，大陸2024年全國即時配送訂單規模將超過480億單，2023年大陸騎手（外送員）的月均收入則為人民幣6,803元（合約新台幣30,435元）。也有負責管理外送員的站長表示，外送員的薪水破萬是正常的，有「單王」最高還能賺超過7萬多元。

新華社報導，中國物流與採購聯合會副會長兼秘書長崔忠付介紹，大陸2023年即時配送訂單量達到420億單，配送用戶規模超過7億人次，預計2024年，全國即時配送訂單規模將超過480億單。

關於外送員的收入情況，相關報告顯示，2023年大陸外賣員月均收入為6,803元，高於藍領群體平均月收入6,043元，位居藍領群體收入前三名。

綜合陸媒報導，大陸外送平台美團在近日的財報電話會上披露，在北上廣深等一線城市的高頻外送員（指當月接單在22天及以上、日均接單時長在6小時及以上，可以理解為是以送外賣作為相對穩定的收入來源），月均收入為人民幣7,629元至10,865元（合約新台幣34,129至48,606元），這部分族群約佔平台外送員的11%，即82萬人。

美團外賣廣州淘金站站長高志奇表示，外送員月均收入可以過萬是正常的，他所管理的站點不超過100人，大部分人的收入在人民幣7、8,000元，站裡的「單王」收入每月能夠去到1.78萬元（合約新台幣76,053至80,526元）。

另一方面，外送員的工作時長，也是長期受到關注的問題。有外送員稱自己隨心跑單，想送時候就送，想休息的時候就「光速下線」；也有外送員稱每天在線時長達14個小時，為了躲避平台的時長限制，還會專門切換其他平台來接單。

而每天接單跑十幾個小時的外送員也確實存在。此前上海「3年掙102萬」的外賣小哥陳思就表示，為償還80萬欠款，他在1,000多天時間裡每天跑18個小時，睡眠不足6個小時。