大陸又一新能源車廠岌岌可危 極越多部門突原地解散

大陸車企極越內部10日下午開始傳出消息稱，公司股東方將不再投資，以及極越本周將關閉整車業務。此前，極越汽車生產部門已經開啟裁員。消息傳出後，極越執行長夏一平12日在公司總部辦公室被眾多員工圍住，員工要求公司應補齊員工相關福利、12月工資及資遣費等。

第一財經報導，夏一平11日透過視訊會議與全體員工溝通，坦誠表明公司目前正遇到困難，需要立即調整。他也提到，11月起員工社保斷繳，12月工資緩發，對於主動離職的員工，極越給出的賠償標準為「N+1」，但是並沒有給出具體的賠償時間表。

夏一平並稱，未來一段時間要堅持核心技術的長期投入、加強銷售和服務能力建設、合併職能重複的部門與崗位、削減短期內無法提升財務表現的項目。當日晚上，極越已有多部門宣布就地解散，部分門市聞訊已經暫停營業。

員工「包圍」夏一平主要有4點訴求，包括將今年10月和11月的員工社保、醫保和公積金繳齊、今年12月工資、五險一金、個稅繳完、離職日給員工「N+1」的賠償款，以及將員工落戶流程走完。現場，有員工因為擔心夏一平「跑路」，要求公司今天結算完工資結，不然需扣留夏一平身分證和護照。

極越的前身是集度汽車，為百度與吉利汽車在2021年1月共同成立的汽車品牌，2022年6月發布了首款概念車ROBO-01。但後來因為生產資質問題，在2023年8月，集度汽車更名為極越。此外，當時大陸新能源汽車市已經打起價格戰，極越01上市時的定價被認為偏高。即使後來降價，但效果也並不顯著。

今年10月，極越汽車單月上險量也確實衝到了歷史最高——2,958輛，但與其他頭部造車新勢力動輒過萬的銷量相比，仍差距較大。相關數據顯示，從去年12月到今年11月，極越汽車最低時月銷量僅147輛，最高也不到3,000輛，12個月累計銷量僅14,055輛，平均到每月的銷量僅1171輛。