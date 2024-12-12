快訊

下班帶傘！3縣市發布大雨特報 恐一路下到明天上午

退休只要存夠錢就好？理財專家4大「最後悔的事」：每年都是負報酬

2度出手！南韓檢警再突襲總統府 試圖扣押搜索戒嚴資料

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸又一新能源車廠岌岌可危 極越多部門突原地解散

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸車企極越10日下午開始內部傳出消息稱，公司股東方將不再投資，以及極越本周將關閉整車業務，消息傳出後，極越執行長夏一平12日在公司總部辦公室被眾多員工圍住。（圖／取自微博）
大陸車企極越10日下午開始內部傳出消息稱，公司股東方將不再投資，以及極越本周將關閉整車業務，消息傳出後，極越執行長夏一平12日在公司總部辦公室被眾多員工圍住。（圖／取自微博）

大陸車企極越內部10日下午開始傳出消息稱，公司股東方將不再投資，以及極越本周將關閉整車業務。此前，極越汽車生產部門已經開啟裁員。消息傳出後，極越執行長夏一平12日在公司總部辦公室被眾多員工圍住，員工要求公司應補齊員工相關福利、12月工資及資遣費等。

第一財經報導，夏一平11日透過視訊會議與全體員工溝通，坦誠表明公司目前正遇到困難，需要立即調整。他也提到，11月起員工社保斷繳，12月工資緩發，對於主動離職的員工，極越給出的賠償標準為「N+1」，但是並沒有給出具體的賠償時間表。

夏一平並稱，未來一段時間要堅持核心技術的長期投入、加強銷售和服務能力建設、合併職能重複的部門與崗位、削減短期內無法提升財務表現的項目。當日晚上，極越已有多部門宣布就地解散，部分門市聞訊已經暫停營業。

員工「包圍」夏一平主要有4點訴求，包括將今年10月和11月的員工社保、醫保和公積金繳齊、今年12月工資、五險一金、個稅繳完、離職日給員工「N+1」的賠償款，以及將員工落戶流程走完。現場，有員工因為擔心夏一平「跑路」，要求公司今天結算完工資結，不然需扣留夏一平身分證和護照。

極越的前身是集度汽車，為百度與吉利汽車在2021年1月共同成立的汽車品牌，2022年6月發布了首款概念車ROBO-01。但後來因為生產資質問題，在2023年8月，集度汽車更名為極越。此外，當時大陸新能源汽車市已經打起價格戰，極越01上市時的定價被認為偏高。即使後來降價，但效果也並不顯著。

今年10月，極越汽車單月上險量也確實衝到了歷史最高——2,958輛，但與其他頭部造車新勢力動輒過萬的銷量相比，仍差距較大。相關數據顯示，從去年12月到今年11月，極越汽車最低時月銷量僅147輛，最高也不到3,000輛，12個月累計銷量僅14,055輛，平均到每月的銷量僅1171輛。

和服 身分證 離職

延伸閱讀

大陸手搖飲業泡沫破滅 一年倒20萬家成創業黑洞

長沙國際汽車博覽會閉幕 6天成交破50億元

宮廟招待免費大陸遊 內政部：少數宗教疑配合中共統戰

大陸情侶迷上「虹膜寫真」惹議 網友憂洩露私隱、專家這樣說

相關新聞

陸通縮陰霾還未退散 PPI指數減2.5%

大陸國家統計局昨（9）日公布，11月大陸消費者物價指數（CPI）年漲0.2%，低於外界預期，為五個月最低；11月生產者物...

大陸手搖飲業泡沫破滅 一年倒20萬家成創業黑洞

大陸手搖飲店大約從2017年開始大量湧現，一時間各類手搖飲齊聚街頭，卻也因擴充過快、產品同質化及價格戰等因素，導致搖飲業...

陸外送員好賺？ 美團站長揭秘賺「這個數字」是正常的

相關統計顯示，大陸2024年全國即時配送訂單規模將超過480億單，2023年大陸騎手（外送員）的月均收入則為人民幣6,8...

中國將全面推動自願制個人養老金 民眾疑慮未解

中國官方今天宣布，12月15日起全面實施「個人養老金」制度，供民眾每年自願存入最高人民幣1.2萬元購買金融商品作為養老金...

為規避川普關稅提前囤貨 11月中對美出口年增8%

中國海關數據顯示，11月中國對美國出口額較去年同期增加8%，中國對美國的貿易順差達到2022年9月以來的最高水準。分析指...

大陸又一新能源車廠岌岌可危 極越多部門突原地解散

大陸車企極越內部10日下午開始傳出消息稱，公司股東方將不再投資，以及極越本周將關閉整車業務。此前，極越汽車生產部門已經開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。