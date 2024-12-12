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為規避川普關稅提前囤貨 11月中對美出口年增8%

中央社／ 上海12日電
中國海關數據顯示，11月中國對美國出口額較去年同期增加8%，中國對美國的貿易順差達到2022年9月以來的最高水準。中新社
中國海關數據顯示，11月中國對美國出口額較去年同期增加8%，中國對美國的貿易順差達到2022年9月以來的最高水準。中新社

中國海關數據顯示，11月中國對美國出口額較去年同期增加8%，中國對美國的貿易順差達到2022年9月以來的最高水準。分析指與外貿零售商為規避川普關稅提前囤貨有關。

中國海關總署10日公布11月貿易統計數據，今年11月，按美元計，中國出口3123億美元，年增6.7%，進口2148億美元，年減3.9%。今年前11個月，按美元計，中國出口3.24兆美元，年增5.4%；進口2.36兆美元，年增1.2%，累計貿易順差達到8800億美元。

日經中文網11日報導，11月中國對美國出口額較去年同期增長8%，達到473億美元。繼10月增長8.1%之後，再保持增長。中國對美出口已連續7個月保持增長。

報導指出，川普就任美國新總統前的「末班車」需求可能起了推動作用。川普已表示，他計劃對所有進口商品加徵10%關稅，對中國進口商品徵收60%關稅。

今年11月，中國從美國的進口額為124億美元，年減11%。中對美貿易順差348億美元，年增17%，達到2022年9月以來的最高水準。中國對美貿易順差在2024年2月跌破200億美元以後，一直呈現增加趨勢。

報導指出，預計作為對美出口的商品，除了電腦相關產品及智慧手機外，可能還有大量玩具等商品，以應對年末商戰。

另據陸媒21世紀經濟報導，光大銀行金融市場部研究員周茂華指出，11月中國出口增速5.8%，雖較上月同期增速11.2%有所放緩，但仍強過季節性因素。主要是受海外需求韌性、電子產品需求復甦影響，還有部分外貿零售商為規避關稅提前增加進口「囤貨」。

川普 海關 美國 關稅

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