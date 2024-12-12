上海台協成立30周年：將繼續推動兩岸經貿交流合作

上海市台灣同胞投資企業協會（上海市台協）於11日慶祝成立30周年，包含大陸海協會會長張志軍、上海市委陳通以及兩岸企業家、在滬台商代表、上海市台協會員等逾700人出席活動。上海市台協表示，將繼續推動兩岸經貿交流與合作。

據上海市政府旗下網站「一網通辦」消息，本次上海市台協30周年慶祝活動，以「攜手共進，兩岸同心」為主題。而上海作為連接滬台民間交流的橋樑和紐帶，上海市台協自1994年創立以來團結引領台商爭做兩岸和平發展的使命者、兩岸經貿交流的推動者、兩岸融合發展的參與者與貢獻者。目前，上海市台協有會員2,200多家，設有16個區工委會、11個行業及專業工委會。

上海市台協表示，上海正積極為廣大台商創造良好的營商環境，推出一系列惠台政策，為台商解難事辦實事，讓台商能在上海安心發展。未來在滬台商將紮根上海、服務上海，積極融入新發展格局、實現高質量發展，繼續推動兩岸經貿交流與合作。

上海市台協副會長蔡世明向本報表示，除張志軍及陳通外，還包括上海市台辦主任金梅、上海市台辦三位副主任王立新、陽禮華、李驍東，以及上海市台協會長張簡珍、兩位榮譽會長李茂盛及李政宏均到場出席，另兩位榮譽會長楊大正、葉惠德則以影片向上海台協祝賀。

蔡世明表示，總的來講，上海市台協是一個相當有知名度、有歷史的協會，所以基本上來講，30周年慶的活動，整體來說是一個大家庭團聚的快樂氛圍，所以有多地的台商也來前往參與慶祝。「30周年不容易，我們講說人的話是30而立，一個團體運作了30年是很不容易的」。

據了解，當天上午，「台企台商對接上海文旅產業推介會」專場活動在上海國際旅遊度假區舉行，向在滬台商、台企、台青介紹上海文化旅遊產業發展現狀與未來機遇，鼓勵他們積極參與上海文化旅遊產業高質量發展過程，實現互利共贏。