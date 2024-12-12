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大陸手搖飲業泡沫破滅 一年倒20萬家成創業黑洞

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
手搖飲因創業門檻低，過去幾年吸引不少人投入。但如今泡沫破滅，過去一年中國大陸就有近20萬家手搖飲店倒閉。（新華社）
手搖飲因創業門檻低，過去幾年吸引不少人投入。但如今泡沫破滅，過去一年中國大陸就有近20萬家手搖飲店倒閉。（新華社）

大陸手搖飲店大約從2017年開始大量湧現，一時間各類手搖飲齊聚街頭，卻也因擴充過快、產品同質化及價格戰等因素，導致搖飲業的泡沫快速破滅。據報導，過去一年中國大陸就有將近20萬家手搖飲店倒閉，從一線品牌加盟店到小本經營的小店，無一幸免，更有人一年就暴虧人民幣200萬元（約合新台幣900萬元）。

香港星島日報報導，大陸餐飲媒體「紅餐網」的數據顯示，從去年11月到今年11月，已有多達19.7萬間奶茶店閉店倒下。分析稱，多方面因素造成了今天的困局。

首先，過去幾年各大小品牌都加緊擴充，許多想要遠離職場壓力的年輕人，也選擇加入手搖飲的創業大軍，結果供過於求。奶茶店越開越多，口味卻越來越像，產品同質化嚴重令經營更困難。生意慘淡下，只能祭出「價格戰」，最終加速了全行的資金枯竭。

在這場倒閉潮中受波及的，既有昔日高喊衝刺萬店的一線品牌和成千上萬的加盟商，也有不少湧向奶茶賽道的普通創業者。

一位店主花光5年積蓄，開了間自己的奶茶店。她自己設計商標、包裝、採購原材料，經營了一年多，倒虧人民幣30萬元。直到今年8月底，她選擇關店止損。另一位店主加盟一個三線茶飲品牌，前後投入逾人民幣40萬元，今年2月開業，暑假期間就倒了，僅存活半年。

不少加盟一線品牌的創業者們同樣難逃一劫。一位店主加盟某個一線品牌，從去年8月起連開三家加盟店，到今年10月累計已經虧了人民幣200多萬元。

即使是頭部品牌也自顧不暇。根據公開資訊，今年4月上市的「茶百道」，今年上半年新開出826間加盟店，但同時也關閉了245間，相當於每新開3.37間門店就關閉1間。「奈雪的茶」僅今年第三季就關了89家直營門店。

人民幣 創業 品牌 手搖飲

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