陸招聘市場充滿挑戰 求職網站增速一年半來最低

大陸求職網站「BOSS直聘」11日發布三季度財報，營收為人民幣19.116億元，高於雅虎分析師的平均預估，增長19%，是過去一年半以來最低增速，淨利為人民幣4.638億元，增長8.9%。BOSS直聘創始人、董事長兼CEO趙鵬提到，第三季度整體招聘市場環境仍然充滿挑戰。

趙鵬在財報會上指出，7月到9月，求職者相對於招聘者的比例持續了二季度以來較高的走勢，與2023年同期的差距持續拉大，相對更多的求職者使得企業招人的周期變短，意即企業填補一個職缺所需時間相對更短，這一定程度上會影響到企業付費慾望，使得公司付費的提升有所放緩。

9月底，大陸官方推出一系列經濟扶持政策，對此，趙鵬提到，新增企業用戶數在10月之後變好，這個趨勢到目前也保持住。雖然每年11、12月是常見的招募淡季，但新增的企業端客戶數在10月之後變好。此外，求職者和招聘者的比例在持續回落，達到了2024年的較低水平。

當季，面向企業客戶的招聘服務收入為人民幣18.891億元，增長18.7%，主要由付費企業用戶的增長推動。為求職者提供的付費增值服務等其他服務收入為人民幣2,250萬元，比2023年增長49%，主要受益於用戶群的擴大。

趙鵬提到，在製造業領域，BOSS直聘的收入增長令人滿意。三季度，BOSS直聘的「海螺優選」項目（一項面向藍領職位的項目）累計入駐企業的月增加45%，簽約金額的月增長超過40%，藍領收入佔整體收入的比例提升至38%以上。

大陸國家統計局日前公布，10月非在校生的16至24歲青年失業率為17.1%，較9月的17.6%下降0.5個百分點，連續兩個月下降。今年8月，官方公布16至24歲青年失業率為18.8%，為年內最高，9月時降至17.6%，10月再降至17.1%。