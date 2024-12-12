快訊

2024日本年度漢字「金」！金錢焦慮、政治金權醜聞的一年

台中男酒駕高速猛撞「酒測值0.98」 老翁被撞飛死亡3人受傷

館長大嗑新品披薩、網喊「拒吃」！ 達美樂小編嚇壞急澄清：沒有合作

聽新聞
0:00 / 0:00

2025中國赤字率目標可能訂為4% 創近年新高

中央社／ 台北12日電
中共中央經濟工作會議據報於11、12兩日舉行，外界關注相關的內容與政策方向。（路透）
中共中央經濟工作會議據報於11、12兩日舉行，外界關注相關的內容與政策方向。（路透）

中共中央經濟工作會議據報於11、12兩日舉行，外界關注相關的內容與政策方向。市場人士認為，會議不會公布具體政策措施，然而在寬鬆的大方向之下，明年中國財政赤字率目標可能訂在4%，將創下近年最高。

據香港電台、香港01報導，雖然中共中央經濟工作會議的結論尚未出來，而且一般預料不會公布具體措施，然而日前舉行的政治局會議已經提出了目前的主要政策方向。

野村證券指出，中國明年將加強財政政策力道以支持經濟發展，政府的財政赤字率目標可能提升至4%。

財政赤字率目標4%這個數字也將會創下近年新高。根據公開資訊顯示，2021年到2024年的中國政府工作報告中所訂下的目標分別為3.2%、2.8%、3%、3%。

報導引述野村中國首席經濟學家陸挺分析，明年中國有望再降息，且至少兩次。但為了維持人民幣匯率以及銀行息差的穩定，傳統貨幣政策的調整空間有限。

對於明年財政政策主要的方向，陸挺指出，包含化解房地產市場債務問題、改革地方政府財政收入結構、應對中美貿易緊張以及支持內需消費。其中在消費領域的政策將著重民眾收入、加強對特殊族群補貼、養老金改革以及生育補貼

報導另引述野村外匯策略部主管陳立偉分析，美國新政府的關稅政策可能會拉高當地通膨，造成非美元貨幣急速貶值，預期美元匯率明年將延續強勢，人民幣兌美元可能在上半年跌至7.6。

經濟發展 財政赤字

延伸閱讀

美財政官員卸任前將訪中 川普上任後料直球對決習近平

輝達GB200點火…三檔AI千金股 目標價調升

中共中央經濟工作會議 外資緊盯

人民幣擬貶值 應對川普2.0

相關新聞

陸通縮陰霾還未退散 PPI指數減2.5%

大陸國家統計局昨（9）日公布，11月大陸消費者物價指數（CPI）年漲0.2%，低於外界預期，為五個月最低；11月生產者物...

2025中國赤字率目標可能訂為4% 創近年新高

中共中央經濟工作會議據報於11、12兩日舉行，外界關注相關的內容與政策方向。市場人士認為，會議不會公布具體政策措施，然而...

陸招聘市場充滿挑戰 求職網站增速一年半來最低

大陸求職網站「BOSS直聘」11日發布三季度財報，營收為人民幣19.116億元，高於雅虎分析師的平均預估，增長19%，是...

電動車漸成主流 陸石油需求明年達峰後將逐年下滑

中國大陸新能源汽車新車銷量已超越傳統油車。中國石油集團經濟技術研究院預測，2024年大陸石油需求約7.56億噸，微增0....

新發放貸款1.2兆人民幣 中小企融資解套

小微企業（中小企業）是擴大就業、繁榮市場、改善民生重要支撐。據大陸國家金融監督管理總局消息，支持小微企業融資協調工作機制...

挺上市公司併購重組 上海拚2027年達人民幣3千億元規模

上海市人民政府辦公廳10日發布的《上海市支持上市公司併購重組行動方案（2025—2027年）》顯示，力爭到2027年，落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。