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電動車漸成主流 陸石油需求明年達峰後將逐年下滑

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
隨著新能源汽車日益普及，預計中國大陸石油的需求將在明年達到頂峰。（新華社）
隨著新能源汽車日益普及，預計中國大陸石油的需求將在明年達到頂峰。（新華社）

中國大陸新能源汽車新車銷量已超越傳統油車。中國石油集團經濟技術研究院預測，2024年大陸石油需求約7.56億噸，微增0.04%，預計在2025年左右達峰，峰值約7.7億噸，之後將一路下降，到2060年降至2.4億噸，較峰值水平下降近七成。

財新報導，中國石油集團經濟技術研究院11日主辦2024國際能源發展高峰論壇，該院副院長吳謀遠表示，大陸化石能源需求將在2028年前後達峰，能源相關碳排放隨之達到峰值。其中，在電力靈活性需求及消費增長驅動之下，天然氣需求逐漸增長，在2035年達到6,200億至6,500億立方公尺的峰值平台期。

石油消費主要包括交通燃料（汽油、柴油、航空煤油）以及化工原料用油。目前大陸石油消費的角色正從燃料向原料轉變，預計到2040年，交通燃料用油佔比會從當前的50%降低至33%，化工原料用油佔比將反超交通燃料用油7個百分點；到2060年，交通燃料用油佔比降至20%以下，化工原料用油佔比則提升至60%以上。

吳謀遠表示，隨著新能源汽車、LNG（液化天然氣）重卡、高鐵等交通工具快速發展，交通燃料需求在2023年已經達峰。具體而言，大陸道路交通所用的汽油與柴油需求正進入下降階段，航空煤油成為成品油唯一增長點。預計到2035年，大陸成品油消費量降至2.4億噸至2.9億噸，較2023年下降25%至40%。

在汽油領域，數據顯示2024年大陸新能源汽車保有量超過3,000萬輛，可替代汽油消費2,500萬噸以上，這佔到當前汽油消費的15%左右。接下來，大陸新能源汽車滲透率將在今年8%的基礎上逐步提升，到2025年增至10%，到2035年達到50%。這一背景下，預計2035年的汽油需求將降至0.8億至1億噸，較2023年下降35%至50%。

據大陸乘聯會日前公布數據顯示，11月大陸乘用車零售242.3萬輛，其中常規燃油車零售115.5萬輛，下降7%，11月新能源車零售滲透率52.3%，已經連續五個月超過燃油車。但從累計銷量來看，今年前11個月新能源車銷量為959.4萬輛，與燃油車仍有107萬輛的差距。

化石 石油 電動車

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