路透：中國擬明年讓人民幣貶值 因應川普關稅戰
路透社獨家報導，消息人士指稱，中國最高領導人和政策制定者考慮在2025年讓人民幣貶值，準備面對美國總統當選人川普在他的第二任期提高貿易關稅。
路透社採訪3名了解讓人民幣貶值相關討論的人士，但他們要求匿名，因為他們無權公開談論此事。
知情人士指稱，此舉反映出中國意識到需要更大的經濟刺激措施，來因應川普（Donald Trump）提高關稅的威脅。
川普已表示，他計畫對所有進口商品加徵10%關稅，對中國進口商品徵收60%關稅。
路透社指出，讓人民幣貶值可能降低中國出口商品的價格，從而削弱關稅的衝擊，並在中國大陸創造較寬鬆的貨幣環境。
針對上述報導，中國人民銀行未立即回應路透社的置評要求。
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