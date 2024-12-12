瑞銀汪濤：陸明年經濟政策料更積極

中共中央經濟工作會議傳十一日起舉行兩天。瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤認為，北京當局將在會上為明年設定更積極政策基調，並在明年三月全國兩會前後公布大部分具體支持措施。

若中共中央經濟工作會議真如傳聞於昨日登場，預計今日會議結束後，新華社稍晚將會發布關於會議的通稿。按慣例，中共中央總書記習近平將在會中全面總結今年經濟工作，分析當前經濟形勢，並部署明年經濟工作。

華爾街日報引述野村經濟學家的觀點指出，當前中國經濟並非處於正常的下行周期，僅依靠貨幣寬鬆措施或有限的財政刺激措施，不足以推動經濟復甦。

野村認為，為了在二○二五年實現真正的復甦，北京方面可能不得不清理房地產市場，整頓財政體系，修復社會福利體系，並緩解地緣政治緊張局勢。

汪濤預期，在川普上任、美國對中國大陸加徵關稅的細則更為明朗後，中國大陸將在二○二五年下半年和二○二六年進一步加碼政策支持。

汪濤表示，中共中央經濟工作會議可能會傳達要提高一般公共財政預算赤字率，增加特別國債發行規模，以支持擴大消費品「以舊換新」規模和覆蓋範圍，同時提高地方政府專項債發行規模以支持隱性債務置換和房地產去庫存。

她預計，大陸明年財政赤字率或將提高兩個百分點，後年繼續提高一個百分點。中國人民銀行可能在明年降息卅至四十個基點、後年降息廿至卅個基點，並加快落實房地產支持政策。在人民幣匯率方面，預計二○二五至二○二六年，人民幣兌美元將較當前匯率水準貶值百分之五至八，但大陸官方不會主動將貨幣貶值作為宏觀政策工具。