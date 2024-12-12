人民幣擬貶值 應對川普2.0

據外電報導，大陸政府高層領導人和決策層正考慮在2025年讓人民幣匯率貶值，以應對川普重返白宮後的貿易風險。這一考慮中的舉措反映出中國大陸認識到需要採用更強有力的經濟刺激，以應對川普提高關稅的威脅。

離岸人民幣昨（11）日下午盤一度閃崩400點，貶破7.29。

野村證券預期，明年美元將會明顯更強，2025年上半年美元指數將會走高逾3%，預期離岸人民幣對美元在明年第2季可能會貶至7.6。以目前匯價推算，貶值幅度約4.5%。

路透報導，知情人士表示，讓人民幣貶值，可能會使大陸的出口更便宜，從而削弱關稅的影響，並造成更寬鬆的貨幣環境。另一位知情人士表示，雖然大陸央行不太可能說不再管制匯率，但會強調讓市場擁有更多力量，來決定人民幣的價值。

野村證券環球外匯策略主管陳立偉則表示，美元續強的主因是川普及其關稅政策會影響通膨走勢並繼而影響美國聯準會貨幣政策，預期聯準會在今年12月降息後，明年僅會在3月降息一次，而歐洲央行則會由現在至明年9月降息共150基點。由於貨幣政策分歧更為明顯，造就美元在明年上半年走強。