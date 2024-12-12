中共中央經濟工作會議 外資緊盯

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

中共中央經濟工作會議外傳昨（11）日起召開，多家外資投行紛作出預測，瑞銀認為會議將定調更積極政策，摩根士丹利（大摩）預期將發出十年來最激進刺激訊號，明年財政赤字率將提高到超過4%。

不過摩根大通（小摩）卻認為，大陸官方不會出「大招」救市。

中共中央政治局會議日前討論了2025年經濟工作，並提出「實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策」，陸官媒稱該用詞為十年來首見。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤報告稱，在美國對中國加徵關稅細則更為明朗後，中國大陸將在2025年下半年和2026年進一步加碼政策支持。她預計，大陸官方財政赤字率或在明年擴大2個百分點，後年繼續擴大1個百分點。

高盛預計中央經濟工作會議將發出進一步寬鬆信號，並相信更多具體需求側刺激措施將在2025年初公布。

摩根大通中國首席經濟學家朱海斌預期，美國對中國大幅加徵關稅將拖累中國大陸出口表現，明年經濟增長率恐難以達到中央所定下目標，並預計大陸官方會以更積極的財政政策應對，但認為不會有「火箭炮式」財政刺激，降息步伐也不會太快。

目前預計大陸官方將經濟增長定在5%左右為最大共識。彭博經濟研究認為，這代表未來政策支持力度會增強；野村證券首席中國經濟學家陸挺說，「北京可能想用『5.0%左右』的增長目標來表明，它不會屈服於川普威脅對中國徵收的60%關稅和其他限制性措施。」

在貨幣政策上，野村預期人行明年共計降息兩次，每次15個基點，並相信人行不會降至零利率，因為對商業銀行與存款利息都會有影響；陸挺認為財政赤字從2024年的3%上升至4%。

財政赤字

延伸閱讀

CPI符合預期、美債殖利率走跌 Fed下周降息機率飆至92%

大陸山西大學外籍留學生酒吧猥褻女生 警方：行拘5日兼限期內出境

台灣工商聯會員大會 理事長：繼續當兩岸溝通橋樑

內需疲軟 台綜院：料陸2024年經濟增長難「保5」

相關新聞

大陸監管機構約談拼多多 促解「僅退款不退貨」爭議

據彭博報導，中國大陸市場監管總局和商務部近期約談拼多多公司高層，要求該公司解決其「僅退款」政策引發的爭議。它們認為，這種...

內需疲軟 台綜院：料陸2024年經濟增長難「保5」

外界關注大陸經濟2024年跟2025年能否「保5」，台灣綜合研究院院長吳再益受訪指出，2024全年來講，整個中國大陸的經...

恒大許家印私人飛機被清盤人接管轉賣 飛機估值最高約3,000萬美元

恒大集團創辦人許家印的私人飛機已被清盤人接管，並正在尋求轉賣，該飛機型號為空巴A319，機齡14年，大小與商用客機相當，...

陸通縮陰霾還未退散 PPI指數減2.5%

大陸國家統計局昨（9）日公布，11月大陸消費者物價指數（CPI）年漲0.2%，低於外界預期，為五個月最低；11月生產者物...

美傳對陸祭AI晶片新禁令 雙方高科技競爭持續擴大

在本月初美國將140家大陸半導體相關企業列入實體清單，並升級對EDA軟體、半導體設備、HBM晶片限制後。業內又傳出消息稱...

長沙國際車展閉幕 六天成交破50億元人民幣

為期六天的第二十屆中國（長沙）國際汽車博覽會（長沙國際車展）9日閉幕，現場成交量21810台，現場成交額達50.29億元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。