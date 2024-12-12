國務院副總理何立峰 穩固華爾街人脈

中國大陸國務院副總理何立峰近一個月來已會見美國華爾街的多位高層主管，試圖在美國總統到選人川普明年1月上任、並對中國大陸加徵關稅之前，先與華爾街大咖建立人脈。

CNBC報導，何立峰也同時身兼財經與金融這兩大委員會的辦公室主任。

中國大陸官媒表示，何立峰在11月21日與花旗集團執行長范潔恩見面，在12月4日會見高盛總裁兼營運長沃爾德倫，之後又在本月5日與貝萊德董事長兼執行長芬克會面。

在更早之前，何立峰於11月14日與滙豐集團董事長杜嘉祺會面，也於同月12日在北京會見景順總裁兼執行長施洛斯貝格。

Z-Ben顧問公司創辦人亞歷山大說：「中國正試圖透過所有可行的管道，接觸華府的掌權者。透過背後管道互動，向來是中國在建立溝通管道時的作風，甚至是他們偏好的作法」。