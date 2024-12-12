兩岸金融融合 北京願共同探索

立法院財政委員會日前由召委陳玉珍率領前往金門考察，並與在地金融銀行業者座談，陳玉珍表示希望各銀行、證券業來金門設點，讓金門作為兩岸的中心點，成為兩岸金融試點試行的地區。大陸國台辦對此則指出，「我們願意與金門同胞共同探索兩岸金融領域融合發展的新路徑新樣式」。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日上午在記者會上回應有關「兩岸金融試點試行地區」的倡議時，提到二○○九年四月海協會與海基會簽署「海峽兩岸金融合作協議」。在此框架下兩岸建立金融監管合作機制和貨幣清算機制，陸續推出兩岸金融業開放的相關政策。

她表示，二○二三年「中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」出爐，「明確提出支持建設多層次兩岸金融市場，創新兩岸社會資本合作方式，深化廈金交流合作，打造廈金『同城生活圈』等任務舉措」，「我們願意與金門同胞共同探索兩岸金融領域融合發展的新路徑新樣式，共同分享祖國大陸深化金融體制改革帶來的新機遇」。

對此，昨日下午在記者會上，陸委會副主委梁文傑則表示，金融業如果願意到金門設點、設分行，應該是市場驅動，「我們無法用政治的力量讓金融業過去，可能性不大」，而整體政策可能要金管會來做研析。

朱鳳蓮在昨日記者會上還表示，十二月三日，中共中央台辦、國家發展改革委會同四十八家中央和國家機關有關部門、福建省，在北京召開促進兩岸經濟文化交流合作部際協調機制工作會議。下一步，大陸中央將全力支持福建在探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區方面邁出更大的步伐、取得更多成就。

公開資料顯示，截至今年四月底，金管會已核准十六家國內銀行赴大陸設立分（支）行及子行，其中廿五家分行、八家支行及五家子行已開業，另設有四家辦事處；陸銀在台部分已有三家分行開業，並設有兩家辦事處。此外，證券期貨與保險業亦都有到大陸設點。但兩岸的「銀行監理合作平台」等金融合作機制，自政黨輪替後已停擺多年。大陸近年來自行在福建多間銀行推出「涉台金融產品」，亦推出具金融屬性的「福馬同城卡」。