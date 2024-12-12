長沙國際車展閉幕 六天成交破50億人民幣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
圖為日前舉行的第二十屆中國（長沙）國際汽車博覽會現場，這次活動吸引80多個汽車品牌超千輛展車參展。（新華社）
圖為日前舉行的第二十屆中國（長沙）國際汽車博覽會現場，這次活動吸引80多個汽車品牌超千輛展車參展。（新華社）

為期六天的第二十屆中國（長沙）國際汽車博覽會（長沙國際車展）9日閉幕，現場成交量21810台，現場成交額達50.29億元（人民幣，下同）。

中新社報導，這是組委會10日最新公布的數據。本次車展，新能源汽車參展車輛超60%，新能源汽車品牌所在的場館人氣和銷量持續火爆。組委會一位負責人說，各大參展品牌的接待室人氣爆滿，臨近閉館，仍有不少客戶在和銷售顧問洽談。

「很多客戶坐高鐵來看車展。上個周末，我們配備了超100位接待人員，還是人手不足。」理想汽車長沙市府中心店總經理潘洋表示。上汽大眾中南營銷大區湘一區營銷總監李雙明說，今年長沙國際車展期間，上汽大眾銷量850台，同比增長23%。 　

長沙國際車展用數據坐實了大陸「最會賣車的車展」「中部車市風向標」兩項桂冠，見證了大陸車市的高速發展。二十年來，長沙國際車展累計銷售整車近24萬台，成交金額近618億元。

業內人士表示，今年長沙國際車展呈現新能源趨勢也是整個汽車市場電動化、智慧化發展浪潮的直觀體現。

目前湖南新能源汽車產業已匯聚242家新能源汽車企業，眾多零部件供應商和相關配套企業逐漸聚集，構建起完整產業鏈。圍繞助推本土汽車產業發展使命，今年長沙國際車展還舉辦長沙市新能源汽車（含燃油車）產業鏈大會。

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