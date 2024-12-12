11月廣州商業地產 成交量環比續走高

一項最新報告顯示，11月廣州商舖成交7.8萬平方米，環比上升253%，各區域成交量普遍環比上升，其中南沙區連續兩個月保持領先，區內的南沙星河COCO Park購物中心整體網簽近5萬平方米。

中新社報導，合富研究院10日發布的11月廣州商業地產市場報告顯示，當月廣州商業地產市場各業態（辦公樓、商舖和公寓）成交量環比繼續走高，其中寫字樓（辦公樓）、商舖月內均出現高規格（交易體量大或發生在核心地段）的大宗交易，公寓市場成交量穩中有升，已連續5個月同比上升。

11月廣州寫字樓網簽成交3.7萬平方米，同比上升61%，環比上升10%；出現成交的區域增至7個，大宗交易熱點區域為天河區，區內金融城板塊的城投灣區金融港有超2萬平方米整體網簽。

11月廣州公寓成交量5.7萬平方米，同比上升46%，環比微升2%。其中，白雲、番禺、南沙等區域成交量環比顯著上升。