挺上市公司併購重組 上海拚2027年達人民幣3千億元規模

上海市人民政府辦公廳10日發布的《上海市支持上市公司併購重組行動方案（2025—2027年）》顯示，力爭到2027年，落地一批重點行業代表性併購案例，在積體電路、生物醫藥、新材料等重點產業領域培育10家左右具有國際競爭力的上市公司，形成3000億元（人民幣，下同）併購交易規模，活化總資產超2兆元。

中新社報導，聚焦新質生產力強鏈補鏈方面，上述行動方案指出，將推動優質上市公司、產業集團加大對產業鏈相關企業的資源整合力度。支持上市公司收購有助於強鏈補鏈、提升關鍵技術水平的優質未盈利資產。在積體電路、生物醫藥、人工智慧等重點領域，梳理重點產業上市鏈主企業名單。

加快培育集聚併購基金方面，行動方案表示，將引入專業賽道市場化併購基金管理人，吸引集聚市場化併購基金，符合條件的納入股權投資基金設快速通道。用好100億元積體電路設計產業併購基金，設100億元生物醫藥產業併購基金。政府投資基金可通過普通股、優先股、可轉債等方式參與併購基金出資並適當讓利。「鏈主」企業通過企業風險投資（CVC）方式圍繞本產業鏈關鍵環節開展併購重組，將CVC基金設立納快速通道。

在支持上市公司併購重組的同時，行動方案強調，將加強各類風險防範。注重防範併購重組過程中財務造假、資金占用、內幕交易、市場操縱等違法違規行為，增強監管溝通和引導服務，保護中小投資者權益。