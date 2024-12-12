新發放貸款1.2兆人民幣 中小企融資解套

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

微企業（中小企業）是擴大就業、繁榮市場、改善民生重要支撐。據大陸國家金融監督管理總局消息，支持小微企業融資協調工作機制啟動以來，各地方、各銀行快速響應，及時啟動機制各項工作，掌握企業經營情況和融資需求，積極提供貸款支持，取得階段性成效。

新華社報導，截至11月底，各地依託工作機制累計走訪1207.2萬戶小微經營主體，其中194.2萬戶納入「申報清單」，130.3萬戶納入「推薦清單」。銀行對「推薦清單」經營主體新增授信2.2兆元（人民幣，下同），新發放貸款1.2兆元。

經過多年發展，中國大陸普惠金融取得了長足進步，大陸全國普惠型小微企業貸款餘額已超32兆元。但與此同時，小微企業融資可得性、便利度等還有進一步提升空間，需要金融支持精準發力、更加給力。

今年10月，大陸金融監管總局、國家發展改革委牽頭建立支持小微企業融資協調工作機制，從供需兩端發力，搭建銀企精準對接的橋梁，成為破解小微企業「融資難」的新探索新路徑。

目前，融資協調工作機制加快落地成效顯現。金融監管總局、國家發展改革委聯合組建工作專班，承擔工作機制日常工作。各地已制定實施方案，啟動「千企萬戶大走訪」活動，深入基層企業做好政策指導和融資輔導，了解小微企業融資需求，對照相關標準篩選形成「申報清單」「推薦清單」。

在銀行層面，據了解，目前各大中型商業銀行均成立由董事長或行長任組長的工作專班，省、市、區縣分支機構比照建立工作專班，深入園區、社區、鄉村等，了解小微企業經營情況和真實融資需求，加大信貸投放。

截至目前，大陸工商銀行已訪小微企業32萬戶，累計授信近3300億元、25萬戶，發放貸款近2400億元、20萬戶。農業銀行訪小微企業71萬戶，累計43萬戶小微企業授信5222億元，為42萬戶小微企業發放貸款2684億元。建設銀行為近30萬戶「推薦清單」企業提供授信服務，累計發放貸款約2500億元。

「快速」「直達」是此次融資協調工作機制的突出特點。根據融資協調工作機制要求，對納入「推薦清單」的小微企業，原則上1個月內銀行應作出是否授信決定並及時反饋。

據了解，多家銀行建立審批綠色通道，對「推薦清單」小微企業加快授信審批流程。農業銀行對「推薦清單」小微企業，優先用線上信貸對接，對線下信貸業務，建立綠色審批通道，提升辦貸效率。光大銀行開發並優化專項服務平台和管理平台，支持名單分發、審批時效監測、結果反饋等功能。

此外，根據金融監管總局消息，銀行對融資協調工作機制「推薦清單」經營主體新發放貸款平均貸款利率為3.92%，低於當前大陸全國新發放普惠型小微企業貸款平均利率。

微企業 機制

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