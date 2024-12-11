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大陸監管機構約談拼多多 促解「僅退款不退貨」爭議

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
彭博報導指，大陸電商平台拼多多傳出遭中國大陸市場監管總局和商務部約談，以促其改善「僅退款」爭議做法。路透資料照片
彭博報導指，大陸電商平台拼多多傳出遭中國大陸市場監管總局和商務部約談，以促其改善「僅退款」爭議做法。路透資料照片

據彭博報導，中國大陸市場監管總局和商務部近期約談拼多多公司高層，要求該公司解決其「僅退款」政策引發的爭議。它們認為，這種政策允許消費者在未退回商品的情況下，即可申請退款的功能，對小商戶構成不合理負擔，要求拼多多作改善，但目前尚未對此提出具體建議或宣布該做法違法。拼多多回應稱，正積極與商戶商討解決方案。

彭博指出，拼多多數年前已率先推出「僅退款不退貨」功能，帶動集團實現快速增長，甚至超過阿里巴巴和京東。不過，由於2024年大陸經濟處於低迷時期，令此項措施的做法也隨之備受爭議。這種做法導致拼多多商家的不滿爆發，屢傳出商家成本大增、機制遭濫用等問題，令商家承擔不必要損失。

有商家抱怨，此舉令部分用戶濫用功能，即使產品完成配送，商家仍無法獲得款項。而在今年夏天，曾有上百名商戶在拼多多南方辦公室前舉行抗議活動，以表不滿。

具體來看，「僅退款」機制是拼多多在2021年推出的措施，起初是為保護該平台上的用戶而設置的一項退款機制。這項退款政策規定，當一件商品存在貨不對板、質量不合格、惡意欺詐等問題時，支持消費者快速退貨退款，或僅退款不退貨。

在拼多多推出之後，大陸多間電商平台相繼跟進，包括阿里旗下的淘寶天貓、京東和快手，如今這項「僅退款」機制已逐漸成為該產業的標準。但延伸出的惡意行為問題，使快手、阿里等率先在11月宣布修改「僅退款」機制。

另，《新華社》亦曾發文呼籲，應進一步優化「僅退款」規則，同時打擊惡意「僅退款」和濫用機制行為。而大陸《經濟日報》也刊文指，在合理使用的情況下，「僅退款」機制能有效降低消費者的購物風險，並提升購物體驗，不能因個別濫用案例而全盤否定其價值，或可透過不斷優化規則、升級技術手段，堵住漏洞、去除不足，讓其更加完善、高效。「僅退款」優化規則才能更好地承載信任。

拼多多 機制 消費者

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