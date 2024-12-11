恒大許家印私人飛機被清盤人接管轉賣 飛機估值最高約3,000萬美元

恒大集團創辦人許家印的私人飛機已被清盤人接管，並正在尋求轉賣，該飛機型號為空巴A319，機齡14年，大小與商用客機相當，目前停泊在廣州。飛機的估值約為2,500萬至3,000萬美元，只剩全新時的估值9,000萬美元的27%-30%。

許家印私人飛機外觀有恒大的字樣和LOGO，編號是B-6435。這架飛機原本可以搭載120多人，但許家印為了舒服改裝過，只能容納19名乘客。因它內部裝飾相當豪華，也被大家稱作是「空中會所」。

其內艙可以分為3個部分。前艙有12個座位，都是寬敞的真皮沙發。其中，8個座位配有吧台，4個座位一字排開，在艙內的牆壁上有兩台顯示幕，方便看電影。中艙則是1個餐廳，有5個座位和一張圓桌，這樣許老闆可以舒適地與各位富商、大咖聊天喝茶。後艙則是兩個設有床鋪的獨立休息室，其中一個是許家印的專用主人房，有獨立浴室及廁所。

這架專機在2010年時許家印曾坐它去到海南儋州考察專案，2011年連夜送過恒大球隊成員回廣州。

2015年，亞冠小組賽第五輪恒大客戰首爾時，許家印為了給球隊加油打氣，也是乘它去韓國。回程時，許家印還邀請了2名記者搭機。聊天時，他說：「一般他們（球隊）有困難的時候，我都會出來鼓勵一下。」

資料顯示，去年9月，許家印因涉嫌違法被採取強制措施，今年3月被中證監處罰並終身禁入證券市場，有傳他已被移送到深圳一個特殊拘留所。

據稱，恒大過往曾經擁有至少4架飛機及已額外訂購多一架，2021年傳出許家印已出售其中兩架小型飛機，去年許家印被帶走後，恒大也曾放售一架印有公司中英文名稱的A319。

恒大集團自2017年爆出財務危機，其負債規模一度高達人民幣2.39兆元。近年來，恒大一直在努力通過資產出售、債務重組等方式來緩解財務壓力。然而，由於其債務規模龐大，加之房地產市場調控政策的影響，恒大的財務狀況並未得到根本性改善。

在清盤人接管許家印私人飛機的背景下，恒大集團的清盤進程也在加速。根據英屬處女群島高等法院的命令，恒大集團旗下的景程公司已被清盤，並且委任了清盤人。清盤人的主要工作包括保存公司資產、向債權人及其他持有者返還價值，以及調查導致公司清盤的原因。

許家印私人飛機被清盤人接管並尋求出售的消息，無疑為恒大集團的未來增添了更多的不確定性。這是否意味著恒大集團的大結局即將到來，目前尚無定論。但可以肯定的是，恒大集團的債務危機仍在持續發酵。