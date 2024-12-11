梁文傑：雙城舉辦10多年來 中共對台野心不變、侵擾更甚

陸委會今天宣布同意雙城論壇，但設有但書。陸委會副主委梁文傑表示，為了營造兩岸關係的和諧氣氛，政府願意釋出最大善意，先同意上海訪團來台參加雙城論壇，但如果從現在起到論壇舉辦的這段期間，中共對台施壓情勢惡化，北市府會配合中央政府決定，隨時延後活動。

而所謂「惡化」是否有具體判斷標準？梁文傑指出，惡化有非常多種，政府必須要考慮各種因素，不會用一個單一的指標。至於北市府提交的上海訪團102人名單是否已全數獲得入台許可？梁文傑指出，目前已通案同意，但有些名單還要等北市府補齊一些文件之後，才會發證。

梁文傑在11日下午陸委會例行記者會上表示，最近從國防部發布的訊息都知道，中共近期在台灣周邊海空域的軍事部署已經造成情勢緊張和威脅，政府單位嚴密監控中。這段時間以來，陸委會一直和台北市政府保持聯絡，雙方有討論到，中共的策略向來是「一手交流、一手武嚇」。「而在共機共艦擴大擾台，國軍現在日夜戒備的情況之下，是不是還適合迎接中共官員來訪」。

梁文傑指出，雙城論壇從2010年以來辦了14次，但是這十幾年來，中共對台野心不變，侵擾是變本加厲，國人眾所周知。但是無論如何，台北市政府還是認為雙城論壇「有舉辦的必要」。

梁文傑續指，為了營造兩岸關係的和諧氣氛，政府願意釋出最大的善意，先同意上海訪團來台參加雙城論壇， 讓台北市政府能夠繼續安排相關工作，但是陸委會也已經和北市府溝通確認，如果這段期間，中共對台施壓的情勢惡化，那北市府會配合中央政府的決定，隨時延後活動。

梁文傑強調，面對中共，中央政府跟地方政府應該是一體的。相信北市府會負起邀請單位的責任，專心辦好與城市治理相關的交流活動，避免被對方利用來進行政治宣傳。他並強調，兩岸來往這麼多年，彼此都知道在對方的領域上面，能說什麼、不能說什麼。「我們希望陸方能夠符合做客之道，北市府也負起邀請單位的責任，中央政府也會盡到待客之道。」

上海訪團成員來台後，是否可以有私人行程？梁文傑表示，上海訪團每一個人什麼時候進來、什麼時候出去、什麼時候做什麼事情，都有詳細的行程，「行程都有報上來，只能夠照著行程走」。

本屆雙城論壇邁入第15屆，是市長蔣萬安上任後首次在台北舉辦，也是睽違六年再度於台北實體舉辦。本屆主論壇主題為「智慧治理、永續未來」，三個分論壇規畫友善交通、河川治理及人文城市。預計由上海副市長華源率團於16日來台參與市政行程，17日在晶華酒店辦論壇，當晚返回上海，上海訪團名單有102人。

雙城論壇是目前兩岸僅存極少數官方對話平台，自2010年起，台北與上海每年輪流舉辦雙城論壇及互訪，迄今已連續舉辦14屆、簽署45項議題合作備忘錄（MOU）。即便2020年至2022年疫情三年仍透過線上舉辦，交流未曾中斷。