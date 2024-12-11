中國大陸傳考慮允許人民幣貶值 因應川普上台後加徵關稅

知情人士表示，中國大陸政府高層正考慮讓人民幣在2025年貶值，以迎接美國總統川普第二屆任期的調高關稅。這反映出北京當局已意識到，需要更強力的經濟刺激，來應對來自川普加徵關稅的威脅，

路透報導，據三名熟知內情的匿名人士表示，大陸政府有意在明年允許人民幣貶值，這一反其維持人民幣匯率穩定的一貫做法。

中國人民銀行（大陸央行）和負責處理媒體詢問的國務院新聞辦公室對此消息都暫未置評。

川普已表示，計劃在明年1月上台後，對所有進口商品加徵10%關稅，對大陸進口品更加徵60%關稅。

讓人民幣貶值將使出口到美國的陸貨更便宜，因此能減輕川普加徵關稅的影響，同時也能在大陸國內創造出更寬鬆的貨幣環境。

其中一名消息人士說，雖然人行不太可能說不再管制匯率，但將會強調讓市場擁有更多力量來決定人民幣的價值。

在9日召開的中央政治局會議上，北京當局已承諾將在明年採取「適度寬鬆」的貨幣政策，為14年多來首次表示放寬貨幣政策立場。

另一名消息人士說，人行已考慮過讓人民幣兌美元匯率貶至1美元兌人民幣7.5元的可能性，以因應任何貿易衝擊。那大約比目前的7.25貶值3.5%。